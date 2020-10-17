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Sivasspor deplasmanda galip I Kayserispor 1- Sivasspor 3

Sivasspor, Kayserispor'u deplasmanda mağlup etti.

17 Ekim 2020 Cumartesi 17:41
Sivasspor deplasmanda galip I Kayserispor 1- Sivasspor 3

 Sivasspor deplasmanda galip I Kayserispor 1- Sivasspor 3

   Sivasspor, Kayserispor'u deplasmanda mağlup etti. Sivasspor, duraklama dakikalarında Yasin Öztekin ile penaltıdan yararlanamadı. Bu sezon iç sahada oynadığı iki maçta 1 puan alabilen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, deplasmanda ise 2'de 2 yaparak kulüp tarihinde bir ilke imza attı.Süper Lig’in 5. haftasında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. İç Anadolu derbisinde gülen taraf 3-1’lik skorla konuk takım oldu.

   Lige Alanyaspor yenilgisiyle başladıktan sonra Sivasspor’u yenip, Ankaragücü ile berabere kalan Sivasspor, lig mücadelesinde galibiyete rahat uzandı.Kayserispor 28. dakikada Ziya Erdal ile 1-0 öne geçerken, Kayserispor 52. dakikada Kanga ile 1-1’lik eşitliği yakaladı. 60. dakikada Erdoğan’ın şutunda topu sektiren Lung’un hatasını iyi takip eden Yatabare pozisyonu golle sonuçlandırıp takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

    Kayserispor’un 36 yaşındaki tecrübeli savunmacısı Sapunaru, 75. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’a yaptığı sert faulun ardından kırmızı kart gördü.Rakibinden özür dileyen Rumen oyuncu, hakem Halil Umut Meler’den sarı kart gördü. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Meler, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi.Kayserisporlu oyuncu itiraz etmeden soyunma odasına gitti.Sivasspor’un yeni transferlerinden Faycal Fajr, 83. dakikada Kayode’nin pasında ceza sahası içerisinde şutun çekerek maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.Konuk takım 90+7’de kazanılan penaltıda Yasin Öztekin ile skoru değiştiremedi. Yasin’in penaltısını kaleci Lung köşeyi doğru tahmin ederek gole engel oldu.

   Gelecek haftayı BAY geçecek olan Kayserispor 6 puanda kalırken, Sivasspor 7 puana yükseldi. Yiğidolar gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

(Skor)

Son Güncelleme: 17.10.2020 17:53
Anahtar Kelimeler:
SivassporKayserispor
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