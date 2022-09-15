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Sivasspor deplasmanda kazandı

15 Eylül 2022 Perşembe 21:11
Sivasspor deplasmanda kazandı

Sivasspor deplasmanda kazandı

    UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup G Grubunda Sivasspor deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yendi. Dr.Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Allard Lindhout, Mario Diks ve Erwin Zeinstra hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 17. dakikasında Sivasspor'da Uğur Çiftçi sarı kart gördü.26. dakikada Sivasspor penaltıdan Max Gradel'in golü ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Kaşrılaşmanın ikinci yarısında 56. Dakikada CFR Cluj’da Claudiu Petrila ve Ciprian Deac oyundan çıktılar.Yerine Mihai Bordelanu ve Paun Alexandru oyuna girdiler.57. dakikada Sivasspor’da Ahmed Musa oyundan çıktı.Yerine Clinton N’Jie oyuna girdi.60. dakikada CFR Cluj’da Mario Camora sarı kart gördü.68. dakikada CFR Cluj’da Rangelo Janga oyundan çıkarken yerine Cephas Malele oyuna girdi.78. dakikada CFR Cluj’da  Nana Boateng ve Cristian Manea oyundan çıktı.Yerine Christopher Braun ve Sergiu Buş oyuna girdi.84. dakikada Sivasspor'da Karol Angielski oyundan çıktı.Yerine Caner Osmanpaşa oyuna girdi.85. dakikada Sivasspor'da Ali Şaşal Vural sarı kart gördü.Uzatma dakikalarında Sivasspor'da Fredrik Ulvestad sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yendi.Bu sonuçla Sivasspor grubunda puanını 4 yaparak 2. sıraya yerleşirken,CFR Cluj 1 puanda kaldı.

CFR Cluj:Simone Scuffet, Andrei Burca, Cristian Manea, Yuri Matias, Mario Camora, Ciprian Deac, Claudiu Petrila, Nana Boateng, Karlo Muhar, Rangelo Janga, Emmanuel Damoah Yeboah    

Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitris Goutas, Dia Seba, Charilaos Charisis, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Karol Angielski , Ahmed Musa    

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