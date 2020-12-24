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Sivasspor evinde farklı kazandı I DG Sivasspor 3- Gençlerbirliği 1

Süper Lig’in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek bu sezon ilk iç saha galibiyetini elde etti.

24 Aralık 2020 Perşembe 18:07
Sivasspor evinde farklı kazandı I DG Sivasspor 3- Gençlerbirliği 1

 Sivasspor evinde farklı kazandı I DG Sivasspor 3- Gençlerbirliği 1

   Süper Lig’in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek bu sezon ilk iç saha galibiyetini elde etti.

   DG Sivasspor bu ilk kez üstü üst 2 galibiyet alırken puanını 17’ye yükseltti. 3 maç aradan sonra ilk kez yenilen Gençlerbirliği ise 12 puanda kaldı.

   45. dakikada Claudemir’in pasında şutun çeken Max Gradel, kaleci Nordfeldt’i mağlup etti: 1-0. Dakikalar 70’i gösterdiğinde Fajr’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Hakan Arslan, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek skoru 2-0’a getirdi. 86. dakikada ise Yatabare ceza sahasının hemen dışında topu düzeltip, çok şık bir plase vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

   90+2’de ise Gençlerbirliği’nin maçtaki tek golü Arda Kızıldağ’dan geldi. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, 21 yaşındaki Ömürcan’ın ortasında kafa vuruşunu yaparak maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

   Ligin 15. haftasında Sivasspor, Pazartesi günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği ise aynı gün Kayserispor’u konuk edecek.

Son Güncelleme: 24.12.2020 18:17
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporGençlerbirliği
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