Sivasspor evinde farklı kazandı I DG Sivasspor 3- Gençlerbirliği 1

Süper Lig’in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek bu sezon ilk iç saha galibiyetini elde etti.

DG Sivasspor bu ilk kez üstü üst 2 galibiyet alırken puanını 17’ye yükseltti. 3 maç aradan sonra ilk kez yenilen Gençlerbirliği ise 12 puanda kaldı.

45. dakikada Claudemir’in pasında şutun çeken Max Gradel, kaleci Nordfeldt’i mağlup etti: 1-0. Dakikalar 70’i gösterdiğinde Fajr’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Hakan Arslan, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek skoru 2-0’a getirdi. 86. dakikada ise Yatabare ceza sahasının hemen dışında topu düzeltip, çok şık bir plase vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

90+2’de ise Gençlerbirliği’nin maçtaki tek golü Arda Kızıldağ’dan geldi. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, 21 yaşındaki Ömürcan’ın ortasında kafa vuruşunu yaparak maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Ligin 15. haftasında Sivasspor, Pazartesi günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği ise aynı gün Kayserispor’u konuk edecek.