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Sivasspor farklı kaybetti

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Sivasspor, play-off turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a  5-0 yenildi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 21:37
Sivasspor farklı kaybetti

Sivasspor farklı kaybetti

   UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Sivasspor, play-off turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a  5-0 yenildi.İlk maçta da evinde 2-1 yenilen DG Sivasspor avrupa serüvenine erken veda etti.Karşılaşmanın 24.dakikada Kopenhag, Stage ile 1-0 öne geçti.39.dakikada Kopenhag, Daramy ile 2-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Kopenhag takımının galibiyeti ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 57.dakikada Kopenhag, Lerager ile 3-0 öne geçti.63.dakikada Kopenhag, Biel ile 4-0 öne geçti.76.dakikada, Kopenhag Hoejlund ile 5-0 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve DG Sivasspor karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrılarak avruğa defterini kapattı.

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Stage, Boilesen, Pep Biel, Zeca, Falk, Daramy, Wind, Kristiansen

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Koray, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Kayode, Leke James

Son Güncelleme: 26.08.2021 21:44
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Konferans LigiSivassporKopenhag
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