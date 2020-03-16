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Sivasspor fırsatı tepti

Sivasspor deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 yenilerek rakiplerin puan kaybettiği hafta büyük bir fırsatı tepti.

16 Mart 2020 Pazartesi 22:49
Sivasspor fırsatı tepti

Sivasspor fırsatı tepti

   Sivasspor deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 yenilerek rakiplerin puan kaybettiği hafta büyük bir fırsatı tepti.Süper Lig'in 26. haftası Antalyaspor Sivasspor maçıyla sona erdi. Yiğidolar, şampiyonluk yarışı yaptığı 3 rakibinin de puan kaybettiği haftada Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Sivasspor 49 puanda kaldı, Antalyaspor ise 30 puana çıktı.

   Süper Lig’de 26. haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor’la Demir Grup Sivasspor, Antalya’da bir araya geldi. Corona virüsü ile mücadele kapsamında seyircisiz oynanan maçta gülen taraf 1-0’la ev sahibi Antalyaspor oldu.

   İlk yarısı golsüz geçilen maçta Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 81’de Veysel Sarı kaydetti. Sivasspor’da 85. dakikada Marcelo Goiano kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonuçla ev sahibi Antalyaspor 30 puana çıktı ve haftayı 11. sırada noktaladı. Antalyaspor tehlike hattından çıkarken konuk ekip Sivasspor ise 49 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
SivassporAntalyaspor
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