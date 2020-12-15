Sivasspor galibiyete hasret I DG Sivasspor 0-FTAV Antalyaspor 0

DG Sivasspor'da gakibiyethasreti devam ediyor I DG Sivasspor 0-FTAV Antalyaspor 0
Demir Grup Sivasspor evinde FTAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Ligde son olarak 5. haftada Kayserispor’u deplasmanda mağlup eden Sivasspor, daha sonra oynadığı yedi maçta üç mağlubiyet, dört beraberlik alabildi.
Demir Grup Sivasspor’da yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay’dan sonra takımın başında 3 maça çıkan yardımcı antrenör Bülent Albayrak’ın da testi pozitif çıkarken, Antalyaspor maçında teknik sorumlu olarak Kenan Oktay takımın başında sahaya çıktı.
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Barış (Dk. 65 Camara), Robin Yalçın, Appindangoye, Uğur, Fajr, Claudemir (Dk. 75 Kone), Hakan, Gradel, Yatabare (Dk. 81 Felix), Kayode
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudryashov, Sam (Dk. 65 Orgill), Fredy, Nuri, Amilton (Dk. 65 Gökdeniz), Podolski (Dk. 87 Eren), Jahovic
SARI KART: Gradel (Demir Grup Sivasspor)