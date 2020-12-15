Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sivasspor galibiyete hasret I DG Sivasspor 0-FTAV Antalyaspor 0

 Demir Grup Sivasspor evinde FTAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. 

15 Aralık 2020 Salı 08:31
Sivasspor galibiyete hasret I DG Sivasspor 0-FTAV Antalyaspor 0

DG Sivasspor'da gakibiyethasreti devam ediyor I DG Sivasspor 0-FTAV Antalyaspor 0

   Demir Grup Sivasspor evinde FTAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Ligde son olarak 5. haftada Kayserispor’u deplasmanda mağlup eden Sivasspor,  daha sonra oynadığı yedi maçta üç mağlubiyet, dört beraberlik alabildi.

   Demir Grup Sivasspor’da yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay’dan sonra takımın başında 3 maça çıkan yardımcı antrenör Bülent Albayrak’ın da testi pozitif çıkarken, Antalyaspor maçında teknik sorumlu olarak Kenan Oktay takımın başında sahaya çıktı.

Bu beraberlikle Sivasspor’un puanı 11, Antalyaspor’un puanı ise 14 oldu.

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Barış (Dk. 65 Camara), Robin Yalçın, Appindangoye, Uğur, Fajr, Claudemir (Dk. 75 Kone), Hakan, Gradel, Yatabare (Dk. 81 Felix), Kayode

FRAPORT TAV ANTALYASPORBoffin, Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudryashov, Sam (Dk. 65 Orgill), Fredy, Nuri, Amilton (Dk. 65 Gökdeniz), Podolski (Dk. 87 Eren), Jahovic

SARI KART: Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Son Güncelleme: 15.12.2020 09:45
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFraport TAV Antalyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lider Alanyaspor, Beşiktaş'a şans vermedi
Lider Alanyaspor, Beşiktaş'a şans vermedi
Yorgun M.Başakşehir,evinde Gaziantep'e yenildi
Yorgun M.Başakşehir,evinde Gaziantep'e yenildi
Gençler deplasmanda kazanmasını bildi I BB Erzurumspor 0- Gençlerbirliği 1
Gençler deplasmanda kazanmasını bildi I BB Erzurumspor 0- Gençlerbirliği 1
Fenerbahçe evinde yenilme rekoruna gidiyor I Fenerbahçe 0- Malatyaspor 3
Fenerbahçe evinde yenilme rekoruna gidiyor I Fenerbahçe 0- Malatyaspor 3
Kayseri'de gol sesi çıkamdı I Kayserispor 0- Trabzonspor 0
Kayseri'de gol sesi çıkamdı I Kayserispor 0- Trabzonspor 0
Ç.Rizespor 3-Göztepe 2
Ç.Rizespor 3-Göztepe 2
Hatayspor kazanmaya devam ediyor I Hatayspor 3- F.Karagümrük 1
Hatayspor kazanmaya devam ediyor I Hatayspor 3- F.Karagümrük 1
Süper Lig'de bugün 5 karşılaşma oynanacak
Süper Lig'de bugün 5 karşılaşma oynanacak
Kasımpaşa iç sahada yenilmiyor I Kasımpaşa 3- Denizlispor 2
Kasımpaşa iç sahada yenilmiyor I Kasımpaşa 3- Denizlispor 2
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım belli oldu
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim