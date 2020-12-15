Sivasspor galibiyete hasret I DG Sivasspor 0-FTAV Antalyaspor 0

DG Sivasspor'da gakibiyethasreti devam ediyor I DG Sivasspor 0-FTAV Antalyaspor 0

Demir Grup Sivasspor evinde FTAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Ligde son olarak 5. haftada Kayserispor’u deplasmanda mağlup eden Sivasspor, daha sonra oynadığı yedi maçta üç mağlubiyet, dört beraberlik alabildi.

Demir Grup Sivasspor’da yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay’dan sonra takımın başında 3 maça çıkan yardımcı antrenör Bülent Albayrak’ın da testi pozitif çıkarken, Antalyaspor maçında teknik sorumlu olarak Kenan Oktay takımın başında sahaya çıktı.

Bu beraberlikle Sivasspor’un puanı 11, Antalyaspor’un puanı ise 14 oldu.

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Barış (Dk. 65 Camara), Robin Yalçın, Appindangoye, Uğur, Fajr, Claudemir (Dk. 75 Kone), Hakan, Gradel, Yatabare (Dk. 81 Felix), Kayode

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudryashov, Sam (Dk. 65 Orgill), Fredy, Nuri, Amilton (Dk. 65 Gökdeniz), Podolski (Dk. 87 Eren), Jahovic

SARI KART: Gradel (Demir Grup Sivasspor)