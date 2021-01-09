Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sivasspor, G.antep'in 15 maçlık serisine son verdi

 Süper Lig’in 18. haftasında Demir grup Sivasspor, Gaziantep FK'nün 15 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:39
Sivasspor, G.antep'in 15 maçlık serisine son verdi

Sivasspor, G.antep'in 15 maçlık serisine son verdi

   Süper Lig’in 18. haftasında Demir grup Sivasspor, Gaziantep FK'nün 15 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Demir grup Sivasspor 1-0  geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başararak 3 maç sonra galibiyetle tanıştı. Gaziantep FK  Jefferson 79. dakikada kırmızı kart gördü.

    Süper Ligde 15 maçtır yenilmeyen rakibinin serisine son veren Demir grup Sivasspor bu galibiyetle 22 puana yükseldi. Cezası nedeniyle maçı tribünden izleyen Sumudica’dan yoksun konuk takım ise 31 puanda kaldı.

   Sivasspor ligin 19. haftasında Başakşehir ile deplasmanda; Gaziantep FK ise sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

Son Güncelleme: 12.01.2021 06:29
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporGaziantep FK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A.Alanyaspor evinde yıkıldı
A.Alanyaspor evinde yıkıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç | Yayıncı kuruluş olayın ciddiyetine varmalı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç | Yayıncı kuruluş olayın ciddiyetine varmalı
Fenerbahçe galibiyet serisine devam etti
Fenerbahçe galibiyet serisine devam etti
Beşiktaş'ın galibiyet serisi, Hatay'da son buldu
Beşiktaş'ın galibiyet serisi, Hatay'da son buldu
Ç.Rizespor uzatmada beraberliği kurtardı
Ç.Rizespor uzatmada beraberliği kurtardı
Gaziantep Sumudica ile yollarını ayırdı.
Gaziantep Sumudica ile yollarını ayırdı.
M.Başakşehir deplasmanda galip geldi
M.Başakşehir deplasmanda galip geldi
F.Karagümrük İH Konyaspor'u 2-1 yendi
F.Karagümrük İH Konyaspor'u 2-1 yendi
Galatasaray'dan gol yağmuru
Galatasaray'dan gol yağmuru
FAV Antalyaspor bu sezon ilk deplasman galibiyeti aldı
FAV Antalyaspor bu sezon ilk deplasman galibiyeti aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim