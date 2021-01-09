09 Ocak 2021 Cumartesi 15:39
Sivasspor, G.antep'in 15 maçlık serisine son verdi
Süper Lig’in 18. haftasında Demir grup Sivasspor, Gaziantep FK'nün 15 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Demir grup Sivasspor 1-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başararak 3 maç sonra galibiyetle tanıştı. Gaziantep FK Jefferson 79. dakikada kırmızı kart gördü.
Süper Ligde 15 maçtır yenilmeyen rakibinin serisine son veren Demir grup Sivasspor bu galibiyetle 22 puana yükseldi. Cezası nedeniyle maçı tribünden izleyen Sumudica’dan yoksun konuk takım ise 31 puanda kaldı.
Sivasspor ligin 19. haftasında Başakşehir ile deplasmanda; Gaziantep FK ise sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.
Son Güncelleme: 12.01.2021 06:29