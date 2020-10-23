Sivasspor ilk maçında 5-3 yenildi

Sivasspor Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Villarel'e 5-3 yenildi.UEFA Avrupa Ligi I grubundaki temsilcimiz Sivasspor Villareal deplasmanında 3 gol buldu, puan için direndi ama son dakikalarda Paco Alcacer’e engel olamadı…Gruptaki ilk maçına çıkan Yiğidolar 2-0 geriye düştüğü ilk yarıda arka arkaya bulduğu gollerle beraberliği yakaladı ve soyunma odasına büyük umutlarla girdi.

İkinci yarının hemen başında bir kez daha geriye düşen kırmızı beyazlılar yine de pes etmedi ve 64’de Max Gradel’in muhteşem frikik golüyle bir kez daha dengeyi sağladı.Kayode, Yatabare ve Max Gradel ile deplasmanda 3 gol bulan ancak skoru koruyamayan Sivasspor oyuna sonradan giren Paco Alcacer’ın 74 ve 78’de attığı gollere engel olamadı ve sahadan 5-3’lük mağlubiyetle ayrıldı.Gruptaki ilk maçından puansız ayrılan Sivasspor gelecek hafta ikinci maçında evinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.I grubunda ilk 3 puanını alan Villareal ise gelecek hafta İstanbul’da Karabağ ile karşılaşacak. Grubu diğer maçında Maccabi Tel Aviv sahasında Karabağ’ı 1-0 mağlup etti.

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