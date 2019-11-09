Sivasspor Konyaspor'u 2-0 yendi

Sivasspor evinde Konyaspor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Konyaspor'u konuk eden Sivasspor, son anlarda bulduğu gollerle 2-0 galip geldi ve liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Sivasspor, son anlarda bulduğu iki jeneriklik golle mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 58. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ancak maçın hakemi Mete Kalkavan ‘VAR’ kontrolü sonrasında pozisyonun öncesinde ofsayt olduğuna karar verdi ve penaltıyı iptal etti.

Mücadelenin 78. dakikasında ise konuk ekip Konyaspor’da Levan Shengelia ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra baskısını arttıran Sivasspor, 80. dakikada Emre Kılınç’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Uzak mesafeden müthiş bir vuruş gerçekleştiren Emre Kılınç’tan 9 dakika sonra sahneye Hakan Arslan çıktı ve jeneriklik bir golle skoru 2-0’a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor mücadeleyi 2-0 kazandı ve 21 puana ulaşarak ligin zirvesine yerleşti. Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

(Sözcü)