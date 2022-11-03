Sivasspor lider olarak son 16'da

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda son haftaya lider giren temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kalarak grubunu lider tamamladı ve son16 turuna adını yazdırdı.Fortuna Arena (Praha) Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetti.Karşılaşmanın 27. Dakikasında Slavia Prag’da David Jurasek sarı kart gördü.28. dakikada Sivasspor Max Gradel’in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.35. dakikada Sivasspor’da Max Dradel sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına Slavia Prag, Lukas Masopust, Mira Collins Sor ve Aiham Ousou yerine David Doudera, Stanislav Teci ve Eduardo değişikliği ile başladı.58. dakikada Slavia Prag’ta Christ Tiehi yerini Matej Jurasek’e bıraktı.65. dakikada Slavia Prag, Dimitris Goutas’ın kendi kalesine attığı golle skoru 1-1 yaptı.

69. Dakikada Sivasspor’da Charilaos Charisis ve Karol Angielski oyunda çıktılar.Yerine Mustapha Yatabare ve Abdul Keita oyuna girdi.76. dakikada Sivasspor’da Fredrik Ulvestad ve Max Gradel oyundan çıktılar.Yerine Dia SabiA ve Ahmed Musa oyuna girdiler.90. dakikada Sivasspor’da Ali Şaşar Vural sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.

Slavia Prag:Ondrej Kolar, Christ Tiehi, Aiham Ousou, Taras Kacharaba, Lukas Masopust, Oscar Dorley, Yira Collins Sor, Ewerton Paixao Da Silva, Ondrej Lingr, David Jurasek, Peter Olayinka

Teknik Direktör:Jindrich Trpisovsky

Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Aaron Appindangoye, Dimitris Goutas, Robin Yalçın, Ziya Erdal, Charilaos Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Max Gradel, Karol Angielski

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay