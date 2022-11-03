Sivasspor lider olarak son 16'da
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda son haftaya lider giren temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kalarak grubunu lider tamamladı ve son16 turuna adını yazdırdı.Fortuna Arena (Praha) Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetti.Karşılaşmanın 27. Dakikasında Slavia Prag’da David Jurasek sarı kart gördü.28. dakikada Sivasspor Max Gradel’in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.35. dakikada Sivasspor’da Max Dradel sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısına Slavia Prag, Lukas Masopust, Mira Collins Sor ve Aiham Ousou yerine David Doudera, Stanislav Teci ve Eduardo değişikliği ile başladı.58. dakikada Slavia Prag’ta Christ Tiehi yerini Matej Jurasek’e bıraktı.65. dakikada Slavia Prag, Dimitris Goutas’ın kendi kalesine attığı golle skoru 1-1 yaptı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.
Slavia Prag:Ondrej Kolar, Christ Tiehi, Aiham Ousou, Taras Kacharaba, Lukas Masopust, Oscar Dorley, Yira Collins Sor, Ewerton Paixao Da Silva, Ondrej Lingr, David Jurasek, Peter Olayinka
Teknik Direktör:Jindrich Trpisovsky
Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Aaron Appindangoye, Dimitris Goutas, Robin Yalçın, Ziya Erdal, Charilaos Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Max Gradel, Karol Angielski
Teknik Direktör:Rıza Çalımbay