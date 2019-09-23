Sivasspor, Trabzonspor'a geçit vermedi

Trabzonspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la 2-1 yenildi.Trabzonspor, maçın henüz 3. dakikasında Avdijaj ile 1-0 öne geçti. Sivasspor, 41. dakikada Fernando ile beraberliği yakaladı. Trabzonspor, 80. dakikada Sörloth ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sivasspor, 90+6'ıncı dakikada Uğur Çiftçi'nin golüyle 2-1 öne geçti.Trabzonspor, Sörloth'un ayağından penaltı vuruşundan yararlanadı. Sivasspor'un iki topu direkten döndü.Karşılaşma bu skorla sona erdi.

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Erdoğan, Yatabare

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

(Sözcü)