Sivasspor üç puanı iki golle aldı....DG Sivasspor 2 - MKE Ankaragücü 0
Spor Toto Süper Lig 26.hafta maçında DG Sivasspor evinde MKE Ankaragücü’nü 2 - 0 yendi.Yeni Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Suat Arslanboğa, Bahtiyar Birinci ve İlker Tappak hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 23.dakikasında DG Sivasspor Isaac Cofie ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı DG Sivasspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci Yarı;
Karşılaşmanın ikinci yarısında MKE Ankaragücü’nde Gökhan Akkan ve Wilson yerini Bahadır Güngördü ve Anastasios Chatzigiovannis’e bıraktı.72.dakikada MKE Ankaragücü’nde Lamine Diack yerini Andrej Djokanıvic’e bıraktı.
77.dakikada DG Sivasspor Samu Saiz’in penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.82.dakikada MKE Ankaragücü’nde Ghayas Zahid ve Emre Kılınç yerini Bevic Moussiti-Oko ve Gökhan Töre’ye bırakırken, DG Sivasspor’da Leke James yerini Mustapha Yatabare’ye bıraktı.
87.dakikada DG Sivasspor’da Clinon N’jie ve Sami Saiz yerini Hakan Arslan ve Jordy Caicedo’ya bıraktı.90.dakikada DG Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt yerini Ahmed Musa’ya bıraktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve DG Sivasspor evinde MKE Ankaragücü’nü 2-0 yendi.Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 27 yaparken, MKE Ankaragücü 25 puanda kaldı.
Süper Lig 27.Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF