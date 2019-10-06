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Sivasspor üç puanı üç golle aldı, Sivasspor 3-Ankaragücü 1

 Sivasspor evinde Ankaragücü'nü 3 golle yendi.

Sivasspor üç puanı üç golle aldı, Sivasspor 3-Ankaragücü 1

 Sivasspor evinde Ankaragücü'nü 3 golle yendi.

06 Ekim 2019 Pazar 16:09
Sivasspor üç puanı üç golle aldı, Sivasspor 3-Ankaragücü 1

Sivasspor üç puanı üç golle aldı, Sivasspor 3-Ankaragücü 1

   Sivasspor evinde Ankaragücü'nü 3 golle yendi.Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Sivasspor, Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmanın 15. dakikasında Orgill'in attığı golle Ankaragücü 1-0 öne geçti. Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş 26. dakikada Sivasspor'a beraberlik golünü getirdi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

    Maçın ikinci yarısına Sivasspor hızlı başladı. Mert Hakan Yandaş, 48. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı ve Sivasspor öne geçti: 2-1.Sivasspor'da perdeyi kapatan golü 90+2. dakikada Yatabare attı, Çalımbay ve öğrencileri galibiyete uzandı.Alınan bu sonucun ardından Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor 12 puana ulaştı. Cezası sebebiyle bu maçta kulübede yer alamayan Metin Diyadin ve öğrencileri ise 8 puanla haftayı tamamladı.Milli maçlar sebebiyle lige verilecek aranın ardından Demir Grup Sivasspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşırken, Ankaragücü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

(Ajansspor)

Anahtar Kelimeler:
SivassporMKE Ankaragücü
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