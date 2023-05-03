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Sivas'ta gol sesi çıkmadı...DG Sivasspor 0 - Fenerbahçe 0

  Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında DG Sivasspor evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

03 Mayıs 2023 Çarşamba 22:32
Sivas'ta gol sesi çıkmadı...DG Sivasspor 0 - Fenerbahçe 0

Sivas'ta gol sesi çıkmadı...DG Sivasspor 0 - Fenerbahçe 0

   Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında DG Sivasspor evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Attila Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral ve Volkan Ahmet Narinç hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe’de Emre Mor oyundan çıktı.Yerine Osayi Samuel oyuna girdi.55.dakikada DG Sivasspor’da Uğur Çiftçi sarı kart gördü.61.dakikada Fenerbahçe’de Mert Hakab Yandaş ve Joao Pedro oyundan çıktılar.Yerine Arda Güler ve Michy Batshuayi oyuna girdiler.

   73.dakikada DG Sivasspor’da Sami Saiz, Erdoğan Yeşilyurt ve Jordy Caicedo oyundan çıktılar.Yerine Hakan Arslan, Clinton N’jie ve Mustapha Yatabare oyuna girdiler.74.dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.81.dakikada Fenerbahçe’de Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci oyundan çıktılar.Yerine Joshua King ve Miguel Crespo oyuna girdiler.

   85.dakikada DG Sivasspor’da Max Gradel yerini Ahmed Musa’ya bıraktı.Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında DG Sivasspor evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.Çift maç eleme usulüne göre oynanan mücadelenin rövanşı 24 Mayıs'ta Kadıköy'de olacak.Diğer yarı final maçında ise yarın 20.30.da Başakşehir FK, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Son Güncelleme: 04.05.2023 07:56
Anahtar Kelimeler:
DG Sivasspor.Fenerbahçe
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