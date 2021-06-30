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Son çeyrek finalist Ukrayna oldu

EURO 2020'de Ukrayna, uzatmalarda İsveç'i 2-1 yenerek çeyrek finale çıkan son takım oldu

30 Haziran 2021 Çarşamba 07:18
Son çeyrek finalist Ukrayna oldu

Son çeyrek finalist Ukrayna oldu

   EURO 2020'de Ukrayna, uzatmalarda İsveç'i 2-1 yenerek çeyrek finale çıkan son takım oldu.Ukrayna, normal süresi 1-1 biten maçı 120+1.dakikada Dovbyk'in golüyle 2-1 yendi ve çeyrek finale kaldı.Karşılaşmada 27.da Ukrayna, Zinchenko'nun golüyle 1-0 öne geçti.43.dakikada İsveç, Forsberg ile skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 berabere bitti

  Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca maç uzatmalara gitti.Ukrayna 120+1. dakikada Artem Dovbky'in golüyle 2-1 öne geçti.Karşılaşmadan Ukrayna 2-1 galip ayrıldı.Andriy Shevchenko'nun ekibi böylece İngiltere'nin rakibi oldu.  

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Augustinsson, Danielsson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Olsson, Isak, Kulusevski

Ukrayna: Bushchan, Kryvtsov, Zabarnyi, Karavaev, Matvienko, Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk

Anahtar Kelimeler:
Ukraynaİsveç
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