Son çeyrek finalist Ukrayna oldu
EURO 2020'de Ukrayna, uzatmalarda İsveç'i 2-1 yenerek çeyrek finale çıkan son takım oldu.Ukrayna, normal süresi 1-1 biten maçı 120+1.dakikada Dovbyk'in golüyle 2-1 yendi ve çeyrek finale kaldı.Karşılaşmada 27.da Ukrayna, Zinchenko'nun golüyle 1-0 öne geçti.43.dakikada İsveç, Forsberg ile skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 berabere bitti
İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Augustinsson, Danielsson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Olsson, Isak, Kulusevski
Ukrayna: Bushchan, Kryvtsov, Zabarnyi, Karavaev, Matvienko, Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk