Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Spor İstanbul karantinayı avantaja çevirdi

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, karantina sürecinde teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak zoom uygulaması üzerinden yaklaşık 1000 personele ve ailesine ulaşarak onlarla her perşembe bir araya geliyor.

24 Nisan 2020 Cuma 22:59
Spor İstanbul karantinayı avantaja çevirdi

Spor İstanbul karantinayı avantaja çevirdi

Her seferinde daha da artan katılımla , neredeyse ofis ortamındaki çalışma performansı ve verimliliği yakalanıyor. Ofis ortamı dışında bazen daha yaratıcı fikirler ve projeler de ortaya çıkabiliyor. Karantina sonrası normal yaşama dönüşle ilgili planlamalar da yapılıyor. 

Genel Müdür İ.Renay Onur,çoğu zaman bu toplantılara bazı anketler ve yarışmaları da dahil ederek bu görüşmeleri daha eğlenceli ve interaktif haline getiriyor.

Yönetim kadrosuyla başlayan bu uygulama yaklaşık 1 ay içinde tüm Spor İstanbul personelinin de dahil olduğu devasa ve yaşayan bir platform haline geldi. Bu uygulamanın  güzel bir örneğini 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı günü Spor İstanbul çalışanlarının aileleri ve çocukları ile birlikte zoom uygulaması üzerinden canlı yayında buluşarak, resim yarışması, soru-cevap ve çocukların önerilerini alarak yaklaşık 1 saat boyunca keyifli ve eğlenceli dakikalar yaşandı.

Ayrıca Spor İstanbul’da 23 nisan akşamı ise satranç sporunu geniş kitlelere ulaştırmak ve yaygınlaştırmak amacı ile organize edilip, lisanssız satranç sporcularına da katılım imkanı veren on-line satranç turnuvası düzenlendi. Yaklaşık 3000 kişi gibi çok ciddi bir katılıma sahne olan turnuvanın önümüzdeki dönemde daha da kapsamlı hale getirilerek tekrarlanması planlanıyor.

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, bünyelerindeki 48 tesisi aktif olarak kullanan üyelerle de uygulama üzerinden bir araya gelerek  görüş alışverişinde bulunacak. Bu projeyle ilgili ilk canlı yayın ise 25 nisan cumartesi saat 14 00 de zoom uygulaması üzerinden Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi üyeleriyle yapılacak.

Tüm aktivitelerle ilgili ayrıntılı bilgileri İBB Spor İstanbul sosyal medya hesaplarından da paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler:
SporistanbulSporHaberiHaberleriKarantina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Radyo Trafik İzmir'de Karşıyaka ve Altınordu yöneticilerini ağırlıyor
Radyo Trafik İzmir'de Karşıyaka ve Altınordu yöneticilerini ağırlıyor
Haak | Voleybol oynamayı çok özledim
Haak | Voleybol oynamayı çok özledim
Jarrod Jones Darüşşafaka Tekfen kadrosunda
Jarrod Jones Darüşşafaka Tekfen kadrosunda
Spor Tesislerinin En Büyük Sorunu Denetimsizlik
Spor Tesislerinin En Büyük Sorunu Denetimsizlik
TFF'den Lig maçları ile ilgili önemli açıklama
TFF'den Lig maçları ile ilgili önemli açıklama
Fenerbahçe'den corona virüsü mücadelesine büyük destek
Fenerbahçe'den corona virüsü mücadelesine büyük destek
Fatih Terim taburcu oldu | Karantina evinde devam edecek
Fatih Terim taburcu oldu | Karantina evinde devam edecek
NBA Basketbol Liginde Brooklyn ezdi geçti
NBA Basketbol Liginde Brooklyn ezdi geçti
Rüştü Reçber'in corona test sonucu pozitif
Rüştü Reçber'in corona test sonucu pozitif
Fenerbahçe Beko’da 4 kişide corona virüsü pozitif
Fenerbahçe Beko’da 4 kişide corona virüsü pozitif

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim