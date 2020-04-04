Spor Tesislerinin En Büyük Sorunu Denetimsizlik





Sektörün en büyük sıkıntısının denetimsizlik olduğunu anlatan Hakan Öztürk “Belirli bir sermaye gücü yaratan ve aslında konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan birçok girişimci pilates stüdyosu veya fitness salonu açabiliyor. Bunların adlarına baktığımızda hepsi pilates, fitness merkezi ama ne kadar doğru eğitim veriliyor ve eğitmenler ne kadar bilgili tartışılır. Sektörün bir federasyon çatısı altında denetlenmemesi çok üzücü. İlk defa spora başlayan insanlar çok fazla bilgi birikimine sahip olmadığından, bu tesislerde sakatlanmaya kadar giden sorunlar yaşayabiliyor. Spora yeni başlayacaklara tavsiyem, işini profesyonelce yapan firmalar ile başlamaları ve yollarına devam etmeleridir. 55 binin üzerinde aktif üyemiz var ve bu 55 bin üyenin, yaklaşık 3 bin tanesi 25 yıldır bizimle yollarına devam ediyor. 25 yıldır aynı 3 bin üye ile devam edebilmek muazzam bir başarı. 82 yaşındaki üyemiz bizden on yıllık üyelik yenileme talep ediyor.Avantajımız ise, 26 yıldır bu sektörde olmamız ve Türkiye’de sektörün kurucusu olmamızdır. Geçmişte ve günümüzde sektöre giren ve çıkan rakip oyuncuları da göz önünde bulundurduğumuzda prestij ve güvenilirlik açısında sektörde çok farklı bir konumdayız. Sports, 26 yıldır kaliteli çizgisinden ödün vermeden sporseverlerin buluşma noktası durumunda” dedi.

Sports’un 2020 planlamalarından da bahseden Hakan Öztürk sözlerine şöyle devam etti:“En büyük gücümüz elimizdeki 55 bin üyemiz. Bu üyelerimizi kaybetmemek ve churn oranlarımızı düşürmek en büyük hedefimiz. Örneğin, yenilemesi gelen 100 üyemiz var ise minimum 50-70’ini geri kazandırmamız gerekiyor. Öncelikli olarak üyelerimizin devamlılığını sağlarken tesislerin kapasitesi yeterli olduğu sürece yeni üyeler kazandırmak adına da sürekli olarak çalışmalar yapıyoruz. Yeni üye adaylarını ararken mevcut mutlu üyelerimizin referanslarından faydalanıyoruz. Çünkü memnuniyet tavsiye ediliyor. İkinci en önemli çalışmamız bilinirliğimizi arttırmak üzere yaptığımız çalışmalardır. İstanbul’da, özellikle bilinirlilik noktasında daha fazla çalışma yapacağız. Kurumsal ortaklıklar bizim için çok önemli. Firmalara ve personellerine sunabilecekleri kurumsal indirimleri veya kurumsal partnerlikleri arttırmayı hedefliyoruz. Pazarlama ekibi ve kurumsal iletişim ekibimiz ile daha planlı ilerleyeceğiz. 2020’de yeni tesis açmak gibi bir stratejimiz olmasa da her an sürprizlerle de karşınıza çıkabiliriz.”

Ulusal ve uluslararası sivil havacılık görevlerini yerine getiren, “Zaman Değerlidir” anlayışıyla güven ve kaliteyi bir arada sunan Ziver Havacılık Genel Müdürü Seval Aral’ın kapak olduğu MAG Business, 17. Sayısında Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü Nihan Karaçam Salkaya, Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, Sports International Genel Müdürü Hakan Öztürk, Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan ve Pizza Il Forno Marka Yaratıcısı Şef Utku Özer gibi alanında başarılı birçok ismi ağırlıyor.