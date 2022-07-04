Spor Toto Süper Lig fikstürü çekildi

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig fikstürü çekildi.Toplam19 takımın mücadele edeceği ve 5 Ağustos'ta başlayacak olan ligde derbi haftaları da belli oldu. Sezonun ilk derbisi 4. haftadaki Trabzonspor-Galatasaray maçı olacak. Ligin 37. haftasında ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak.Sezonun ilk haftasında Fenerbahçe evinde Ümraniyespor'la oynarken, Beşiktaş,Kayserispor'u ağırlayacak.İlk hafta Galatasaray, Antalyaspor deplasmanına giderkeni, Trabzonspor'da İstanbulspor deplasmanına gidecek.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan fikstür çekiminde sezona dair bilgiler verildi.5 Ağustos 2022’de başlayacak olan Süper Lig’de 13 Kasım ile 23 Aralık 2022 tarihleri arasında DünyaKupası arası verilecek. Sezon 28 Mayıs 2023 tarihinde oynanacak son hafta maçlarıyla bitecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Öte yandan geçmiş yıllarda olduğu gibi fikstürde hiçbir takım, bir diğer takımı takip etmeyecek. 20’den 19’a düşen takım sayısı nedeniyle her hafta bir takım maç oynamadan BAY geçecek.

Her takımın bir haftayı BAY geçeceği sezonda Fenerbahçe 6-25. hafta, Galatasaray 9-28 hafta, Trabzonspor 12-31. hafta ve Beşiktaş 17-36. haftayı BAY geçecek.

SÜPER LİG’DE 1. HAFTA PROGRAMI

Hatayspor (BAY)

Antalyaspor – Galatasaray

Karagümrük – Alanyaspor

Beşiktaş – Kayserispor

Sivasspor – Gaziantep FK

Ankaragücü – Konyaspor

Başakşehir – Kasımpaşa

İstanbulspor – Trabzonspor

Fenerbahçe – Ümraniyespor

Giresunspor – Adana Demirspor

SÜPER LİG’DE DERBİ HAFTALARI

4. Hafta: Trabzonspor – Galatasaray

8. Hafta: Beşiktaş – Fenerbahçe

10. Hafta: Beşiktaş – Trabzonspor

13. Hafta: Galatasaray – Beşiktaş

15. Hafta: Trabzonspor – Fenerbahçe

18. Hafta: Fenerbahçe – Galatasaray

23. Hafta: Galatasaray-Trabzonspor

27. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

29. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

32. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

34. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

37. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

2022-2023 Sezonu Süper Lig fikstürü için tıklayınız

https://www.tff.org/default.aspx?pageID=198

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, fikstür çekiminde yaptığı konuşmada, TFF olarak kısa sürede çok önemli adımlar attıklarının altını çizdi. Başkan Büyükekşi, “Başta futbolseverlerimiz olmak üzere, hepimiz tarafından heyecanla beklenen, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürünü belirlemek üzere bir araya geldik. Bildiğiniz gibi, TFF’nin yeni yönetimi olarak, 16 Haziran’da göreve geldik, tam 18 gündür iş başındayız. Ancak kısa zamanda, çok önemli adımlar attık.” dedi.

(TFF)