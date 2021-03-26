Statlar amatör futbol için hazır



İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sırasında sporcu ve hakem odaları başta olmak üzere tüm bölümlerde geniş çaplı temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı. Ses ve sistem odaları, teknik bölümler; elektrik, elektronik ve ışıklandırma sistemleri ile skorboardlar da testten geçirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 17 Nisan’da yeniden başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçları için stadyumlarını hazır hale getirdi. Pandemi nedeniyle bir yıldan uzun bir süre kapalı kalan stat ve antrenman sahalarında tüm fiziki ve teknik kontrolleri yapan İBB, virüse karşı geniş kapsamlı bir de temizlik çalışması yaptı.

İBB, Gençlik ve Spor Müdürlüğü aracılığı ile amatör sporun ve spor kulüplerinin güçlenmesine ve sporda İstanbul’un elde ettiği başarıların artmasına katkı sağlamak amacıyla desteklerini sürdürüyor.

AMATÖR SPORA HEP DESTEK, TAM DESTEK

2020 yılında İstanbul’un 39 ilçesinde faaliyette olan amatör spor kulüplerini ve sporcuları 20 farklı branşta, 8 milyon TL değerinde spor malzemesi ile destekleyen İBB, futboldan badmintona, tenisten güreşe 273 bin 121 adet spor malzemesini kulüplere ve sporculara teslim etti. İBB, malzeme desteğinin yanı sıra stat, saha ve spor tesislerini de kulüplere tahsis ederek amatör spora ve sporculara destek oluyor. İBB tarafından yapılan tüm saha ve statlar kulüplerin kullanımına sunularak hem antrenmanlar, hem de müsabakalar için önemli bir alt yapı desteği sağlanıyor. Ancak pandemi nedeniyle amatör lig maçlarının iptal edilmesi üzerine İBB statları ve sahaları geçtiğimiz yıl mart ayından buyana kapalı kaldı.

ÖZLEM SONA ERİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından BAL karşılaşmaları için kura çekiminin yapılmasından sonra İBB stat ve antrenman sahaları da hareketlendi. BAL’da mücadele eden futbol kulüpleri ve sporcular bir yıldır ayrı kaldıkları sahalara yeniden kavuşmanın sevincini yaşadı. 15 haftada tamamlanacak olan müsabakaların başlama vuruşu öncesinde ise İBB tarafından hizmet verilen tüm stadyum ve antrenman sahaları kontrolden geçirildi.

STATLARDA TEMİZLİK VE TÜM TESTLER TAMAMLANDI

Kontroller ilk olarak BAL karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak olan Bayrampaşa’daki İBB Stadı, Sultangazi’deki Cebeci Spor Kompleksi Stadı, Bakırköy’deki Şenlikköy Stadı, Kağıthane Stadı ve Beyoğlu Stadı ile 2020 yılında açılan ve bu yıl ilk kez kullanılmaya başlayan Yenikapı Spor Tesisine yönelik olarak gerçekleştirildi. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sırasında sporcu ve hakem odaları başta olmak üzere tüm bölümlerde geniş çaplı temizlik çalışması yapıldı, tüm alanlar dezenfekte edildi. Ses ve sistem odaları, teknik bölümler; elektrik, elektronik ve ışıklandırma sistemleri ile skorboardlar da testten geçirildi.

FUTBOLCULAR ANTRENMANLARA BAŞLADI

İBB bünyesinde, TFF’nin müsabaka atadığı statların yanı sıra bulundukları bölgedeki futbol kulüplerine antrenman merkezi olarak hizmet veren sahalar da yer alıyor. Futbolcuların şimdiden antrenmanlara başladıkları İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkındaki futbol sahası, Kadıköy Bostancı Sahil Spor Tesisi, Edirnekapı Spor Tesisi ve Heybeliada Spor Tesisi de statlarla aynı anda temizlik ve test çalışmalarının yapıldığı tesisler oldu.

896 KULÜBE VE 22 BİN 895 SPORCUYA SAHA DESTEĞİ

İstanbul’da İBB tarafından yapılan 23 stat ve futbol sahası bulunuyor. Bunların 9’unda Büyükşehir Belediyesi adına İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından işletme hizmeti veriliyor. Bu stat ve futbol sahaları yıl boyunca 896 amatör kulübün 22 bin 895 sporcusuna hem antrenmanlarda hem de müsabakalarda ev sahipliği yapıyor.

YENİ STATLAR DA YAPILIYOR

İBB, amatör spor kulüpleri için mevcutta hizmet verdiği stat ve futbol sahalarına yenilerini de ekliyor. Yapım aşamasında olan bu tesislerden Gaziosmanpaşa Küçükköy Stadının ve Sultanbeyli 75. Yıl Stadının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Ataşehir Esatpaşa Futbol Sahası ve İçerenköy Stadı ise 2022 yılında inşaatlarının tamamlanması beklenen tesisler arasında yer alıyor.