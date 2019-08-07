Süper Kupa Galatasaray'ın

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Süper Kupa için kozlarını paylaştı.Karşılaşmada dakikalar 38'i gösterirken Galatasaray'ın yıldız ismi Belhanda ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yapan isim oldu.İlk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile kapandı.

Karşılaşmada ilk oyuncu değişikliği Akhisar'dan geldi. Takımının en etkili ismi olan Burhan, 64. dakikada kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcunuın yerine Onur Ayık dahil oldu 66. dakikada Belhanda, Kadir Keleş'e yaptığı müdahelenin ardından sarı kart gördü. Pozisyonun ardından itirazlarını sürdüren Mariano, Belhanda'nın ardındans sarı kart gören ikinci isim oldu.Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi ve Galatasaray Süper Kupa'nın sahibi oldu.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Seri, Jimmy Durmaz, Belhanda, Babel, Adem Büyük

AKHİSAR: Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnoson, Rotman, Aykut Vrsajevic, Burhan, Erhan

(Sözcü)