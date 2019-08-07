Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
99208
ALTIN
264.363
DOLAR
5.4574
STERLİN
6.6422
EURO
6.1176

Süper Kupa Galatasaray'ın

 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Süper Kupa için kozlarını paylaştı.

Süper Kupa Galatasaray'ın

 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Süper Kupa için kozlarını paylaştı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:42
Süper Kupa Galatasaray'ın

Süper Kupa Galatasaray'ın

   2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Süper Kupa için kozlarını paylaştı.Karşılaşmada dakikalar 38'i gösterirken Galatasaray'ın yıldız ismi Belhanda ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yapan isim oldu.İlk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile kapandı.

     Karşılaşmada ilk oyuncu değişikliği Akhisar'dan geldi. Takımının en etkili ismi olan Burhan, 64. dakikada kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcunuın yerine Onur Ayık dahil oldu 66. dakikada Belhanda, Kadir Keleş'e yaptığı müdahelenin ardından sarı kart gördü. Pozisyonun ardından itirazlarını sürdüren Mariano, Belhanda'nın ardındans sarı kart gören ikinci isim oldu.Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi ve Galatasaray Süper Kupa'nın sahibi oldu.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Seri, Jimmy Durmaz, Belhanda, Babel, Adem Büyük

AKHİSAR:  Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnoson, Rotman, Aykut Vrsajevic, Burhan, Erhan

 (Sözcü)

Son Güncelleme: 07.08.2019 23:20
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAkhisarspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon UEFA Ele Turu ilk maçında berabere kaldı
Trabzon UEFA Ele Turu ilk maçında berabere kaldı
Medipol Başakşehir evinde  Olympiakos'a 1-0 yenildi
Medipol Başakşehir evinde  Olympiakos'a 1-0 yenildi
Fenerbahçe evinde Cagliari ile berabere kaldı
Fenerbahçe evinde Cagliari ile berabere kaldı
Ali Koç’tan transfer itirafı
Ali Koç’tan transfer itirafı
Beşiktaş hazırlık maçında İtalyan ekibe yenildi
Beşiktaş hazırlık maçında İtalyan ekibe yenildi
Millilerimiz basketbol'da Avrupa ikincisi oldu 
Millilerimiz basketbol'da Avrupa ikincisi oldu 
Süper Lig ilk üç hafta programı belli oldu
Süper Lig ilk üç hafta programı belli oldu
Galatasaray evinde kazandı
Galatasaray evinde kazandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort