Süper Kupa Trabzonspor'un

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzasine götüren Sivasspor , Süper Kupa için karşı karşıya geldiler.Geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğuna ulaşan Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupayı kazanan taraf oldu. Daha önce 2009-2010 ve 2019- 2020 sezonlarının Süper Kupası’nı kazanan Trabzonspor, 3. kez bu kupayı müzesine götürdü.Trabzonspor 37. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan Trabzonspor, 51. dakikada yeniden Cornelius'un bulduğu gol ile farkı 2'ye yükseltti. Trabzonspor, 64. dakikada Larsen ile skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın 74. dakikasında Trabzonspor, Kouassi'nin ceza sahası içerisinde yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Bakasetas şutunda topu filelere gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi. Mücadelenin 90+4. dakikasında Emrehan Gedikli bir penaltı atışından yararlanamadı. Maç 4-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle sona erdi.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren Elmalı, Visca, Hamsik, A. Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin, Erdoğan, Gradel, Yatabare