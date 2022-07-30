Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Süper Kupa Trabzonspor'un

  Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzasine götüren Sivasspor , Süper Kupa için karşı karşıya geldiler.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 22:34
Süper Kupa Trabzonspor'un

Süper Kupa Trabzonspor'un

    Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzasine götüren Sivasspor , Süper Kupa için karşı karşıya geldiler.Geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğuna ulaşan Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupayı kazanan taraf oldu. Daha önce 2009-2010 ve 2019- 2020 sezonlarının Süper Kupası’nı kazanan Trabzonspor, 3. kez bu kupayı müzesine götürdü.Trabzonspor 37. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan Trabzonspor, 51. dakikada yeniden Cornelius'un bulduğu gol ile farkı 2'ye yükseltti. Trabzonspor, 64. dakikada Larsen ile skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın 74. dakikasında Trabzonspor, Kouassi'nin ceza sahası içerisinde yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Bakasetas şutunda topu filelere gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi. Mücadelenin 90+4. dakikasında Emrehan Gedikli bir penaltı atışından yararlanamadı. Maç 4-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle sona erdi.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren Elmalı, Visca, Hamsik, A. Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Son Güncelleme: 30.07.2022 23:54
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıSivassporTrabzonspo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş 1 - Sampdoria 1
Beşiktaş 1 - Sampdoria 1
Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en geç Türk oldu
Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en geç Türk oldu
Kadıköy Kalamış'ta kadınlar futbol heyecanı
Kadıköy Kalamış'ta kadınlar futbol heyecanı
Fenerbahçe uzatmalarda kaybetti | Fenerbahçe 1-Dinamo Kiev 2
Fenerbahçe uzatmalarda kaybetti | Fenerbahçe 1-Dinamo Kiev 2
BATE Borisov 0 - Konyaspor 3
BATE Borisov 0 - Konyaspor 3
M.Başakşehir 1 - Maccabi Netanya 1
M.Başakşehir 1 - Maccabi Netanya 1
Tur Kadıköy'e kaldı....Dinamo Kiev 0 - Fenerbahçe  0
Tur Kadıköy'e kaldı....Dinamo Kiev 0 - Fenerbahçe  0
Rize'de Kadın Futbol Kulübü kapatıldı
Rize'de Kadın Futbol Kulübü kapatıldı
Fenerbahçe 2 - Hull City 0
Fenerbahçe 2 - Hull City 0
Fenerbahçe 3 - Mol Fehervar 0
Fenerbahçe 3 - Mol Fehervar 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim