Süper Kupa'yı Sahada Liverpool, dışarıda esnaf kazandı
İstanbul UEFA Süper Kupa'nın final maçına sahne oldub. Livepool'un penaltılarla Chelsea'yi 5-4 mağlup ettiği karşılaşma öncesi binlerce taraftar İstanbul'a akın etti.
Kırmızılar, 14 yıl önce 2005 yılında sonra İstanbul'da kupa heyecanı yaşamıştı. Liverpool'a İstanbul'un uğurlu geldiğini söyleyen bir taraftar ailecek maçı izlemek için İngiltere'den geldiğini ekranlarda dile getirmişti.
MAÇIN KISA KÜNYESİ
HAKEM: Stephanie Frappart
STAT: Vodafone Park
KARŞILAŞMAYI KADIN HAKEM YÖNETTİ
İki takım arasındaki önemli maçta kadın hakemler görev aldı.
Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill gerçekleştirdi.
Türk hakem Cüneyt Çakır ise dördüncü hakem olarak saha kenarında yer aldı.
UEFA Süper Kupa maçını izlemek üzere tribünde yerini alan futbolseverler, mücadelenin hakemlerine destek verdi. Hakem dörtlüsü sahaya çıktığı anda tribündekiler alkışlarla desteklerini gösterdi.
PENALTILAR
LIVERPOOL: 5 - Firmino attı | Fabinho attı | Origi attı | Alexander-Arnold attı | Salah attı
CHELSEA: 4 - Jorginho attı | Barkley attı | Mount attı | Emerson attı | Abraham kaçırdı
LIVERPOOL: 2 - CHELSEA: 2 (48' ve 95' Mane | 36' Giroud, 101' Jorginho -pen.-)
(Uzatma devreleri sonucu)
UEFA Süper Kupa maçında takımlarını desteklemek için İstanbul’a gelen çok sayıda İngiliz taraftarı, Taksim’de bir araya gelerek takımları lehinde şarkılar söyleyip eğlendi.
DEV MAÇ İSTANBUL'DA
UEFA Süper Kupa müsabakası kapsamında Liverpool ve Chelsea Beşiktaş Park Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
DOYASIYA EĞLENDİLER
Büyük final öncesi takımlarını desteklemek için İstanbul’a gelen Liverpool ve Chelsea taraftarları, Taksim’de düzenlenen organizasyonda buluştu.
SÜPER KUPA PENALTILARLA GELDİ
Düzenlenen etkinlikte yüzlerce taraftar bir araya geldi. Normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 sona eren UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool Chelsea'yi penaltılar sonucunda mağlup etti