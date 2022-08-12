Süper Lig 2. Hafta açılış maçında....Trabzonspor 1 - Hatayspor 0

Süper Lig 2. Hafta açılış mmaçında...Trabzonspor 1 - Hatayspor 0

Spor Toto Süper Lig 2. Hafta açılış maçında Trabzonspor evinde Hatayspor’u 1-0 yendi.Karşılaşmanın 11. Dakikasında Hatayspor’da RubenRibeiro sarı kart gördü.37. dakikada Trabzonspor’da yedek ısınan Yusuf Erdoğan hakeme itirazdan sarı kart gördü.44. dakikada Trabzonspor’da Edin Visca kolunun üzerine ters düşerek sakatlandı.Hastaneye kaldırılan Edin Visca yerine oyuna Jean Kousassi girdi.

45. dakikada Hatayspor’da Musa Çağıran sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısında topla oynamada Hatayspor, Trabzonspor’a karşı yüzde 60’a 40 üstünlük sağladı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor Doğukan Haspolat yerine Abdülkadir Ömür ile oyuna başladı.Hatayspor’da Musa Çağıran yerine Onur Ergün ile oyuna başladı.70. dakikada Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile 1-0 öne geçti.73. dakikada Hatayspor’da Dylan Saint-Louis ve Kamil Ahmet Çörekçi oyundan çıktılar.Yerine Mohammed Kamara ve Sadık Baş oyuna girdiler.75. dakikada Andreas Cornellus yerini Jorge Djaniny’e bıraktı.

79. Dakikada Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı.Jorge Djaniny, Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldı.Bu önemli gol pozisyonunu Erce Kardeşler kurtardı.80. dakikada Hatayspor'da Rayane Aabid, Kevin Varga'ya bıraktı.88. dakikada Hatayspor'da Ruben Ribeiro oyundan çıkarken, yerine Kevin Varga oyuna girdi.89. dakikada Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas sarı kart gördü.

90. dakikada Hatayspor'da Mohammed Kamara sarı kart gördü.90+3. dakikada Trabzonspor'da Trezaguet yerini Yusuf Erdoğan oyuna girid.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Spor Toto Süper Lig 2. Hafta açılış maçında Trabzonspor evinde Hatayspor’u 1-0 yendi.

Trabzonspor.Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Stefano Denswil, Manolis Siopis, Edin Visca, Anastasios Bakasetas, Doğucan Haspolat, Andreas Cornellus, Trezaguet

Hatayspor:Erce Kardeşler, Simon Falette, Ognjen Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Sam Adekugbe, Musa Çağıran, Ruben Ribeiro, Rayana Aabid, Saba Lobjanidze, Dylan Saint-Louis, Ayoub El Kalbi

Spor Toto Süper Lig 3. Hafta Maç Programı;