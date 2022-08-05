Süper Lig açılış maçında...İstanbulspor 0 - Trabzonspor 2

Spor Toto Süper Lig'de 75 günlük hasret sona erdi.2022-2023 sezonu son şampiyon Trabzonspor, ligin yeni takımlarından İstanbulspor maçıyla başladı.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 16. Dakikasında Trabzonspor, Andreas Cornelius’un kafa golüyle 1-0 öne geçti.45. dakikada İstanbulspor’da Ferhat Yazgan sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. Dakikada Trabzonspor’da Trezeguet sarı kart gördü.61. dakikada İstanbulspor’da Oğuzhan Berber, Ferhat Yazgan ve Kristal Abazaj oyundan çıktılar.Yerine Kağan Bağış, Muammer Sarıkaya ve Patrick Ebert oyuna dahil oldular.74. dakikada Trabzonspor’da Manolis Sopis sarı kart gördü.75. dakikada Trabzonspor’da Stryger Larsen yerini Stefano Denswil’e bıraktı.79. dakikada Trabzonspor'da Edin Visca yerini Jean Kouassi'ye bıraktı.80. dakikada Trabzonspor'da Trezeguet oyundan çıkarken yerine Jorge Djaniny oyuna dahil oldu.82. dakikada İstanbulspor'da Duhan Aksu sarı kart gördü.85. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür yerini Berat Özdemir'e bıraktı.86. dakikada Trabzonspor, Stefano Denswil kafa golüyle skoru 2-0 yaptı.90. dakikada İstanbulspor'da Jetmir Topalli ve İbrahim Yılmaz oyundan çıktılar.Yerine Valon Ethemi ve Emir Kaan Gültekin oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Süper Lig açılış maçında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi.

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topallı, İbrahim Yılmaz, Kristal Abazaj.

Trabzonspor:

Süper Lig 1. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius.

Süper Lig 1. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 2. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF