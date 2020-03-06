Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. hafta maçları belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. hafta kiran kirana geçecek.TFF resmî sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. hafta maçları 6, 7, 8 ve 9 Mart'ta; TFF 1. Lig 26. hafta maçları 6, 7 ve 8 Mart'ta; TFF 2. Lig 27. hafta maçları 7 ve 8 Mart'ta; TFF 3. Lig 27. hafta maçları 7 ve 8 Mart'ta oynanacak.Buna göre haftanın programı şöyle;

Bu akşam

20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ

07.03.2020

Cumartesi

14:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

14:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.

17:00 GÖZTEPE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

20:00 FENERBAHÇE A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR

08.03.2020

Pazar

13:30 KASIMPAŞA A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR

16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR

19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş.



09.03.2020

Pazartesi

20:00 GENÇLERBİRLİĞİ-FRAPORT TAV ANTALYASPOR