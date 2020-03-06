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Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. hafta maçları belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25.ci hafta programı belli oldu

06 Mart 2020 Cuma 09:01
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. hafta maçları belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. hafta maçları belli oldu

  Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. hafta kiran kirana geçecek.TFF resmî sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. hafta maçları 6, 7, 8 ve 9 Mart'ta; TFF 1. Lig 26. hafta maçları 6, 7 ve 8 Mart'ta; TFF 2. Lig 27. hafta maçları 7 ve 8 Mart'ta; TFF 3. Lig 27. hafta maçları 7 ve 8 Mart'ta oynanacak.Buna göre haftanın programı şöyle;

Bu akşam
20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ

07.03.2020 
Cumartesi 

14:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

14:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.

17:00 GÖZTEPE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

20:00 FENERBAHÇE A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR

08.03.2020 
Paza

13:30 KASIMPAŞA A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR
16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR
19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş.

09.03.2020 
Pazartesi 

20:00  GENÇLERBİRLİĞİ-FRAPORT TAV ANTALYASPOR

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Cemil Usta Sezonu
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