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Süper Lig'de 6. hafta sonuçları ve puan durumu

Süper Lig 6. haftasında oynanan maçlarda süpriz sonuçlar ortaya çıktı

23 Eylül 2021 Perşembe 22:38
Süper Lig'de 6. hafta sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 6. hafta sonuçları ve puan durumu

   Süper Lig 6. haftasında oynanan maçlarda süpriz sonuçlar ortaya çıktı.Beşiktaş 3-0 önde götürdüğü Adana Demirspor maçını 3-3 berabere tamamlarken, Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 gibi farklı yenilmekten kurtulamadı.Trabzonspor ve İttifak Holding 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serilere devam ettiler.Haftanın puan açısından en avantajlı takımı Fenerbahçe oldu.İki haftadır 3 puana hasret sarı lacivertliler evinde Giresunspor'u yenerek hem üç puanın sahibi oldular, hemde rakiplerinin puan kaybettiği haftada üst sıralara yerleştler.Süper Lig'in flaş ekibi Altay ise kazanmaya devam etti.Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Altay 12 puanla 5. sıraya yerleşti.Altay 7. hafta maçında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

   İşte Süper Lig 6. hafta maçlarının toplu sonuçları, puan durumu ve 7. hafta maç takvimi;

   6. Hafta Toplu Sonuçlar;

6. Hafta Puan Durumu;

7. Hafta Maç Takvimi;

Son Güncelleme: 23.09.2021 22:52
Anahtar Kelimeler:
Süper Liğ
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