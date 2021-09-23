Süper Lig'de 6. hafta sonuçları ve puan durumu

Süper Lig 6. haftasında oynanan maçlarda süpriz sonuçlar ortaya çıktı.Beşiktaş 3-0 önde götürdüğü Adana Demirspor maçını 3-3 berabere tamamlarken, Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 gibi farklı yenilmekten kurtulamadı.Trabzonspor ve İttifak Holding 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serilere devam ettiler.Haftanın puan açısından en avantajlı takımı Fenerbahçe oldu.İki haftadır 3 puana hasret sarı lacivertliler evinde Giresunspor'u yenerek hem üç puanın sahibi oldular, hemde rakiplerinin puan kaybettiği haftada üst sıralara yerleştler.Süper Lig'in flaş ekibi Altay ise kazanmaya devam etti.Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Altay 12 puanla 5. sıraya yerleşti.Altay 7. hafta maçında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

İşte Süper Lig 6. hafta maçlarının toplu sonuçları, puan durumu ve 7. hafta maç takvimi;

6. Hafta Toplu Sonuçlar;

6. Hafta Puan Durumu;