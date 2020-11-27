Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Süper Lig'de beklenmedik istifa

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa teknik direktörü İrfan buz istifa etti.

27 Kasım 2020 Cuma 18:44
Süper Lig'de beklenmedik istifa

Süper Lig'de beklenmedik istifa

   Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa teknik direktörü İrfan buz istifa etti.Kasımpaşa’da Mehmet Altıparmak’ın yerine iki hafta önce göreve getirilen Teknik Direktör İrfan Buz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Deneyimli çalıştırıcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa SK ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrasında kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık. Kasımpaşa SK teknik direktörlüğünden istifa ediyorum. Futbolcu kardeşlerime ve tüm kulüp personeline yürekten başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Ayrıca sabah saatlerinde Kasımpaşa Kulübü CEO’su Serkan Reçber de sosyal medyadan istifa ettiğini bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşaİrfan Buz I
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray seçimine corona engeli
Galatasaray seçimine corona engeli
Ünlü teknik adam yeniden koronovirüse yakalandı
Ünlü teknik adam yeniden koronovirüse yakalandı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
VakıfBank, Bulgaristan'dan üçte üçle dönüyor
VakıfBank, Bulgaristan'dan üçte üçle dönüyor
Maradona hayatını kaybetti | Futbol efsanesinden acı haber
Maradona hayatını kaybetti | Futbol efsanesinden acı haber
Fenerbahçe kupa maçında gol yağdırdı
Fenerbahçe kupa maçında gol yağdırdı
M.Başakşehir, Mancherter United'e farklı yenilmekten kurtulamadı
M.Başakşehir, Mancherter United'e farklı yenilmekten kurtulamadı
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Aslan evinde puan kaybetti I Galatasaray 1-Kayserispor 1
Aslan evinde puan kaybetti I Galatasaray 1-Kayserispor 1
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim