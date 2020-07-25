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Süper Lig'de küme düşen iki takım belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda Ankaragücü'nden sonra düşen iki takım da belli oldu.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 23:10
Süper Lig'de küme düşen iki takım belli oldu

Süper Lig'de küme düşen iki takım belli oldu

   Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda Ankaragücü'nden sonra düşen iki takım da belli oldu.Ankaragücü'nün ardından Kayserispor ve Yeni Malatyaspor küme düşen ekipler oldu.Süper Lig 34. haftası nefes kesen maçlara sahne olurken TFF 1. Lig’e düşen son iki takım da belli oldu.Sahasında Gaziantep FK’ya 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor 32 puanda kalarak 17. sırada yer aldı ve küme düştü.Öte yandan Trabzonspor’a sahasında 2-1 yenilen Kayserispor ise, 32 puanla 18. sıraya geriledi ve Süper Lig’e veda eden ekip oldu.Sarı kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısında galip gelebilseydi kümede kalacaktı.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Cemil Usta Sezonu
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