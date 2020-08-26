Süper Lig fisktürü belli oldu.

Süper Lig'de derbi maçlarının oynanacağı haftalar belli oldu. Ligin ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak.Süper Lig’in 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. Çekilen fikstür sonrasında derbi maçlarının da haftası da belli oldu.TFF resmi sitesinde yer alan habere göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un aralarında oynayacakları kritik maçların haftaları şöyle;

1. Hafta Trabzonspor – Beşiktaş

3 . Hafta Galatasaray – Fenerbahçe

6. Hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

10. Hafta Fenerbahçe – Beşiktaş

15. Hafta Trabzonspor – Galatasaray

19. Hafta: Beşiktaş – Galatasaray