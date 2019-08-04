Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
99679
ALTIN
257.559
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7373
EURO
6.1647

Süper Lig ilk üç hafta programı belli oldu

 TFF tarafından 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1-3. haftalarının müsabaka programı açıklandı.

Süper Lig ilk üç hafta programı belli oldu

 TFF tarafından 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1-3. haftalarının müsabaka programı açıklandı.

04 Ağustos 2019 Pazar 07:54
Süper Lig ilk üç hafta programı belli oldu

Süper Lig ilk üç hafta programı belli oldu

   TFF tarafından 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1-3. haftalarının müsabaka programı açıklandı.Süper Ligde ilk yarının kalan programı, 29 – 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Grup Fikstür çekimleri sonrasında düzenlenerek ilan edilecek.TFF’den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 16 Ağustos Cuma günü saat 20:30’da Yukat Denizlispor-Galatasaray mücadelesiyle başlayacak.

   17 Ağustos’ta Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş saat 21:45’te karşı karşıya gelirken 18 Ağustos’ta Kasımpaşa ve Trabzonspor aynı saatte kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ise 19 Ağustos’ta saat 20:00’da Gazişehir Gaziantep ile mücadele edecek.

   Öte yandan Süper Lig’in 3. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi 1 Eylül Pazar günü saat 21.45’de Ülker Stadı’nda oynanacak.

İşte program;

Anahtar Kelimeler:
TFF2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray evinde kazandı
Galatasaray evinde kazandı
Digiturk'ten futbolseverlere müjde
Digiturk'ten futbolseverlere müjde
Beşiktal tat vermiyor
Beşiktal tat vermiyor
Fenerbahçe Kolarov'a kavuşuyor
Fenerbahçe Kolarov'a kavuşuyor
Maç yayın haklar bein Sports'ta
Maç yayın haklar bein Sports'ta
Fenerbahçe Deniz Türüç'ü renklerine bağladı 
Fenerbahçe Deniz Türüç'ü renklerine bağladı 
Emre Mor resmen Galatasaray'da
Emre Mor resmen Galatasaray'da
Türkiye yarı finalde
Türkiye yarı finalde

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort