Süper Lig ilk üç hafta programı belli oldu

TFF tarafından 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1-3. haftalarının müsabaka programı açıklandı.Süper Ligde ilk yarının kalan programı, 29 – 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Grup Fikstür çekimleri sonrasında düzenlenerek ilan edilecek.TFF’den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 16 Ağustos Cuma günü saat 20:30’da Yukat Denizlispor-Galatasaray mücadelesiyle başlayacak.

17 Ağustos’ta Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş saat 21:45’te karşı karşıya gelirken 18 Ağustos’ta Kasımpaşa ve Trabzonspor aynı saatte kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ise 19 Ağustos’ta saat 20:00’da Gazişehir Gaziantep ile mücadele edecek.

Öte yandan Süper Lig’in 3. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi 1 Eylül Pazar günü saat 21.45’de Ülker Stadı’nda oynanacak.

İşte program;