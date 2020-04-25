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Süper Lig ne zaman başlıyor,Tarih belli oldu

Süper Lig'in ne zaman başlayacağına ilişkin açıklama Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den geldi.

25 Nisan 2020 Cumartesi 09:17
Süper Lig ne zaman başlıyor,Tarih belli oldu

Süper Lig ne zaman başlıyor,Tarih belli oldu.

   Süper Lig'in ne zaman başlayacağına ilişkin açıklama Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den geldi.Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig ile ilgili açıklamalarda bulundu.Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Şu anda en muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi." ifadesini kullandı.

    Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, " En muhtemel senaryoları konuştuk. TFF Başkanı bize bu konularla ilgili bilgi verdi. Hem Avrupa'da, hem Türkiye'de bu maçların bitirilmesiyle ilgili yüksek bir irade var. Herkesin amacı, bir şekilde bu sezonu bitirmek olacak." dedi.

    Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Tek şehirde oynamak söz konusu değil. Maçlar seyircisiz oynanabilir. Bunların hepsinin aynı şehirde olması senaryosu söz konusu değil. Maçlar, takımların bulunduğu şehirlerde, gerekli sağlık koşulları sağlanacak şekilde devam edecek." açıklamasını yaptı.

(Medyaradar)

Son Güncelleme: 25.04.2020 09:23
Anahtar Kelimeler:
Süper Liğ
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