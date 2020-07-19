Süper Lig Şampiyonu M.Başakşehir
Medipol Başakşehir Kayserispor'u 1-0 yenerek Süper Lig'in bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.Karşılaşmanın 15. dakikasında önce Elia'nın ardından da Kravets'in vuruşlarında top direği yalayarak dışarı çıktı. Medipol Başakşehir, 19. dakikada Mahmut'un golüyle 1-0 öne geçti. Medipol Başakşehir'de Visca, 36. dakikada kullandığı penaltıda Lung'u geçemedi. İlk yarı 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşma, 65. dakikada elektrikler kesildiği için yaklaşık 15 dakika durdu. Sorunun giderilmesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. Maçın 80. dakikasında Trabzonspor'un maçının bitmesinin ardından Medipol Başakşehir, şampiyonluğa uzandı. Medipol Başakşehir futbolcuları, maç oynandığı esnada şampiyonluk sevinci yaşadı.Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 1-0 galibiyeti ile sona erdi.Bu sonuçla Medipol Başakşehir 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu oldu.
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Rienstra, Yasir, Hasan, Aksel, Djedje, Campanharo, Henrique, Kravets
TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki
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