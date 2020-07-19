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Süper Lig Şampiyonu M.Başakşehir

Medipol Başakşehir Kayserispor'u 1-0 yenerek Süper Lig'in bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.K

19 Temmuz 2020 Pazar 22:44
Süper Lig Şampiyonu M.Başakşehir

Süper Lig Şampiyonu M.Başakşehir

   Medipol Başakşehir Kayserispor'u 1-0 yenerek Süper Lig'in bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.Karşılaşmanın 15. dakikasında önce Elia'nın ardından da Kravets'in vuruşlarında top direği yalayarak dışarı çıktı. Medipol Başakşehir, 19. dakikada Mahmut'un golüyle 1-0 öne geçti. Medipol Başakşehir'de Visca, 36. dakikada kullandığı penaltıda Lung'u geçemedi. İlk yarı 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

     Karşılaşma, 65. dakikada elektrikler kesildiği için yaklaşık 15 dakika durdu. Sorunun giderilmesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. Maçın 80. dakikasında Trabzonspor'un maçının bitmesinin ardından Medipol Başakşehir, şampiyonluğa uzandı. Medipol Başakşehir futbolcuları, maç oynandığı esnada şampiyonluk sevinci yaşadı.Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 1-0 galibiyeti ile sona erdi.Bu sonuçla Medipol Başakşehir 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu oldu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Elia, Crivelli, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Rienstra, Yasir, Hasan, Aksel, Djedje, Campanharo, Henrique, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki

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Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirKayserispor
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