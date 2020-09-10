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Süper Lig yarın Ç.Rizespor-Fenerbahçe maçı ile start alıyor

Süper Lig yarın başlıyor.

10 Eylül 2020 Perşembe 10:32
Süper Lig yarın Ç.Rizespor-Fenerbahçe maçı ile start alıyor

Süper Lig yarın Ç.Rizespor-Fenerbahçe maçı ile start alıyor

   Süper Lig yarın başlıyor.İlk karşılaşma yarın Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe arasında oynanacak.Yarın akşam saat 20.00'de bailayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.Cumartesi günü ise Demir Grup Sivasspor evinde Alanyaspor'la, Fatih Karagümrük evinde Yeni Malatyaspor'la karşılaşacaklar.Karşılaşmalar 17.00'de başlayacak.Yine Cumartesi saat 20.00'de Göztepe evinde Yukatel Denizlispor'u ağırlarken, Galatasaray,  Gaziantep ile karşılaşacak.Yeni sezonun ilk derbisi Trabzonspor-Beşiktaş maçı ise pazar günü saat 20.00'de oynanacak.TFF resmi sitesinde yer alan haftanın maç programı ve hakemleri şöyle;

Son Güncelleme: 10.09.2020 10:44
Anahtar Kelimeler:
Süper Liğ
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