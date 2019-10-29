Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Süper Lig’de bir ayrılık daha

Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan görevinden ayrıldı.

Süper Lig’de bir ayrılık daha

Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan görevinden ayrıldı.

29 Ekim 2019 Salı 07:34
Süper Lig’de bir ayrılık daha

 Süper Lig’de bir ayrılık daha

   Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan görevinden ayrıldı.Süper Lig’de bir ayrılık daha yaşandı.beIN Sports’un haberine göre; Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolları ayırma kararı aldı.

Mustafa Kaplan bu sezon başında diğer bir Başkent temsilcisi Ankaragücü’nden Gençlerbirliği’ne gelmişti.

Kırmızı-siyahlılar, Kaplan yönetiminde ilk 9 maçta sadece 6 puan toplayabildi. Ligdeki ilk galibiyetini 8. haftada Antalyaspor karşısında 6 golle alan Gençlerbirliği, 9. hafta geride kalırken 17. sırada kaldı.

(Sözcü)

Son Güncelleme: 29.10.2019 07:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor son dakikada beraberliği yakaladı
Trabzonspor son dakikada beraberliği yakaladı
3 yıl sonra cezası geldi, tokatcı antrenöre 8 maç ceza
3 yıl sonra cezası geldi, tokatcı antrenöre 8 maç ceza
Galatasaray’dan Radamel Falcao ile ilgili açıklama!
Galatasaray’dan Radamel Falcao ile ilgili açıklama!
 Samet Aybaba, istifa ettiğini açıkladı.
 Samet Aybaba, istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray son 30 sezonda en kısır dönemi yaşıyor!
Galatasaray son 30 sezonda en kısır dönemi yaşıyor!
Derbinin galibi Beşiktaş
Derbinin galibi Beşiktaş
Kasımpaşa, İzmir'de farklı kazandı
Kasımpaşa, İzmir'de farklı kazandı
Gençlerbirliği ağır yaralı
Gençlerbirliği ağır yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort