Süper Lig’de maç programı ve haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig´in 27´nci haftasında maç günleri ve görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek. Pazar günü oynanacak 3 maçta Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesinde Yaşar Kemal Uğurlu, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçında Ali Şansalan ve Göztepe-Trabzonspor maçında Zorbay Küçük görev yapacak.
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor- Medipol Başakşehir maçının orta hakemi Fırat Aydınus ve VAR hakemi Mete Kalkavan’a maç verilmedi.
27´nci haftada düdük çalacak hakemler şöyle:
20 MART CUMA
20:00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor (Atilla Karaoğlan)
21 MART CUMARTESİ
14:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)
17:00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)
20:00 Beşiktaş – Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)
22 MART PAZAR
13:30 Gençlerbirliği – İttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)
16:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)
19:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)
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