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Taraftardan coşkulu karşılam | Federasyon uyumuş

Suudi Arabistan rezaletinin ardından takıklarını yalnız bırakmayan taraftarlardan coşkulu karşılama... Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a döndü!

30 Aralık 2023 Cumartesi 09:57
Taraftardan coşkulu karşılam | Federasyon uyumuş






Taraftardan coşkulu karşılam | Federasyon uyumuş 


Süper Kupa macını Suudi Arabistan'a taşıyan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, geçtiğimiz Salı gününden bu yana sorunları sümen altı ederek kulüp yönetimlerinden sakladığı ortaya çıktı. Riyad'ta suud yetkililerle Atatürk pazarlığına oturan 
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Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi, İstanbul’a döndü. Sarı-kırmızılıları ve sarı-lacivertli kafileyi, İstanbul Havalimanı’nda yüzlerce taraftar karşıladı.

GALATASARAY'A COŞKULU KARŞILAMA

Galatasaray ile Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Fenerbahçe Futbol Takımı, İstanbul'a döndü.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı.

Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Teknik direktör İsmail Kartal, kendilerini bekleyen taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

TARAFTARLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaray Futbol Takımı da, sabah saatlerinde İstanbul'a döndü.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-kırmızılı kafileyi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı.

Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Galatasaraylı yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Son Güncelleme: 30.12.2023 11:33
Anahtar Kelimeler:
TaraftarFenerbahçeGalatasaray
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