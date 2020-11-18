TD Systems Baskonia 86- Fenerbahçe Beko 68

Fenerbahçe Beko,Turkish Airlines EuroLeague 9. hafta maçında TD Systems Baskonia’ya deplasmanda karşılaşmayı 86-68 kaybetti.Fenerbahçe Beko, bu sonuçla EuroLeague’deki 5. mağlubiyetini aldı.

Jan Vesely kaydettiği 15 sayıyla takımın skoreri olurken; Dyshawn Pierre ve Kenan Sipahi 11’er, Lorenzo Brown da 10 sayıyla oynadı.

İki takımın da ilk hücumlarından faydalanamadığı karşılaşmada Fenerbahçe Beko rakibini savunmasıyla boyalı alandan uzak tutarken dış atışlara zorladı. İyi hücum eden Fenerbahçe Beko’da; Vesely, Barthel ve Brown’ın kaydettiği 6-0’lık seriye Ali Muhammed üçlükle katkı yapınca ev sahibi ekip erken molaya gitti: 0-9. Mola dönüşü skor 7-11’e gelince bu kez koç Kokoskov’dan mola geldi. İlk periyot 20-21 tamamlandı.

İkinci periyotta 23-23 eşitliğin ardından geri düşen Fenerbahçe Beko, 11 sayı geri düştüğü bu periyodu 45-36 geride tamamladı.

Üçüncü periyotta bitime 2.19 kala Dyshawn Pierre’in üçlüğüyle hücumda momentum yakalayan Fenerbahçe Beko, Lorenzo Brown ile farkı 4 sayıya indirince ev sahibi ekipten mola geldi: 60-56. Moladan Kenan Sipahi’nin basket-faulüyle dönen Kokoskov’un öğrencileri, farkı 1 sayıya indirdi: 60-59. Son bölümde hücumlarından faydalanamayan Takımımız, periyodu 64-59 geride tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü periyotta istediği hücumları yapamayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 86-68 kaybetti.

Çeyrek Skorları:

1.Çeyrek: 20-21

2.Çeyrek: 25-15

3.Çeyrek: 19-23

4.Çeyrek: 22-9