Tebrikler Başakşehir...Grupta Liderliğe oturdu

Başakşehir Avrupa yolunda emin adımlarla ilerliyor.Deplasmanda Wolfsberger'i farklı mağlup eden Mediopol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir galibiyete imza attı. Medipol Başakşehir, Roma'nın Mönchengladbach ile berabere kalmasının ardından grupta liderliğe yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti.

Grupta kritik bir galibiyete imza atan Medipol Başakşehir, Roma'nın sdeplasmanda Mönchengladbach'a 2-1 yenilmesinin ardından grupta liderliğe oturdu.

Karşılaşmaya Başakşehir iyi başladı. Henüz 6. dakikada rakibini dengesiz ve eksik yakalayan Başakşehir çok tehlikeli geldi. Sağ kanatta topla buluşan Clichy sağ ayağıyla ters kanata harika bir pas gönderdi. Çok şık bir kontrolle rakibinden kurtulan Gulbrandsen uygun durumda vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı gitti.

Ataklarını sürdüren Başakşehir, 12. dakika oynanırken Visca'nın ortasında uzak köşede topu önünde bulan Gulbrandsen meşin yuvarlağı kötü kontrol edince vuruş imkanı bulamadı.

Bu pozisyondan iki dakika sonra kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken top Gulbrandsen'in önünde kaldı. Norveçli futbolcunun ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

Rakip kalede etkili pozisyonlar bulmaya devam eden Beşiktaş, 18. dakikada yine etkili geldi. Ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Berkay Özcan sol ayağıyla çok sert vurdu ve kaleci son anda topu kornere attı.

İlk yarım saatin ardından oyunda dengeyi kuran Wolfsberger, 35. dakikada gole yaklaştı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Marcel Ritzmaier zor pozisyonda çok sert vurdu fakat top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Rnic'in ceza sahası içinde yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Rnic, pozisyon sonrası kırmızı kart gördü.

Penaltıda topun başına geçen Visca, Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada 84. dakika oynanırken Crivelli'nin golü farkı ikiye çıkardı.

Maçın 87. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Crivelli, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü ağlara bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi.

Aldığı galibiyetle puanını 7 yapan Medipol Başakşehir, J Grubu'nun 1. sırasına yerleşti.

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