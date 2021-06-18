Tecrübeli hoca yoğun bakıma kaldırıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.Akciğerlerinde yaşadığı bir rahatsızlıktan ötürü Mustafa Reşit Akçay, KTÜ Tıp Fakültesi’ne yatırılırken tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tedavi altında tutulduğu bildirildi. Akçay daha önce corona virüse yakalanmış ve süreci oldukça ağır geçirmişti.
Kamuoyuna Duyurulur;
Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.