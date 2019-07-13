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Tek kadınlar finalinde şampiyon Simona Halep oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde şampiyon Simona Halep oldu.

Tek kadınlar finalinde şampiyon Simona Halep oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde şampiyon Simona Halep oldu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 23:30
Tek kadınlar finalinde şampiyon Simona Halep oldu

Tek kadınlar finalinde şampiyon Simona Halep oldu

   Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde şampiyon Simona Halep oldu.İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 15 bin kişilik merkez kortta oynanan final mücadelesinde Simona Halep, 7 kez şampiyon olan Serena Williams 6-2, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

27 yaşındaki Simona Halep, Wimbledon Teniz Turnuvası tek kadınlar finalini kazanan ilk Romanyalı tenisçi oldu.

56 dakika süren karşılaşmada, Serena Williams'ın rakibine karşılık vermekte zorlandığı görüldü.

Sevincini kameralardan saklamayan Halep, "Çok özel bir şey ve bugünü asla unutmayacağım. Ben 10 yaşındayken annemin hayaliydi. O gün geldi" açıklamasında bulundu.

Halep, "Stresliydim, midem iyi değildi. Ama duygular için vakit olmadığını biliyordum, o yüzden elimden gelenin en iyisini yapmak için korta çıktım" dedi.

 (Beinsports)

Anahtar Kelimeler:
Simona HalepWimbledon Tenis Turnuvası
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