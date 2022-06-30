Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde karşılaştığı Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol’u 2-1’le geçerek şampiyon oldu.



Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ilk sezonunda mutlu sona ulaştı ve Erkek Basketbol, Kadın Basketbol ve Fenerbahçe Koleji Safiport Takımlarının ardından 2021-2022 sezonunu şampiyonlukla tamamladı.



Final serisinin ilk maçını 74-68 kazanan Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ikinci maçı 76-67 kaybetmişti. Büyük çekişmeye sahne olan ve normal süresi 61-61 eşitlikle tamamlanan üçüncü maçı da 73-72 kazanan Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, kupanın sahibi oldu.Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ilk periyodu 12-17 geride tamamlarken, dengeli geçen ikinci periyodun ardından soyunma odasına 29-29 eşitlikle gidildi. Üçüncü periyodu 43-44 geride tamamlayan Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, büyük çekişmeye sahne olan dördüncü periyotta taraftarların desteğini de arkasına alarak 6 sayıdan (55-61) geri döndü ve 61-61 eşitlikle tamamlanan bu periyodun ardından uzatma periyoduna geçildi. Uzatma periyodunda oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, karşılaşmadan 73-72 galip ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti.

(Fenerbahçe)