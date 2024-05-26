Tekerlikli sandalyede şampiyon Fenerbahçe

Mali ve idari yönetimi 1907 Fenerbahçe Derneği tarafından gerçekleştirilen Fenerbahçe Göksel Çelik, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı 82-71 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve şampiyon oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisinin üçüncü ve son maçında rakibini yenen Fenerbahçe Göksel Çelik şampiyon oldu. Ataşehir’de Metro Enerji Salonu’nda gerçekleşen final serisinde büyük bir çekişme yaşandı. Serideki ilk maçı evinde kaybeden Fenerbahçe Göksel Çelik, sonraki 2 maçı kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

2021 Genel Kurulu kararıyla Fenerbahçe Spor Külübü’ne devredilen ancak mali ve idari yönetimi 1907 Fenerbahçe Derneği tarafından sürdürülmeye devam eden Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Geçtiğimiz ay EuroCup 1’i kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe, bu sezonun ikinci şampiyonluğunu kazandı.