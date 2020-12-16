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Temsilcilerimiz Euroleague'de kaybettiler

Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Euroleague'de haftayı mağlubiyetlerle kapattı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 22:43
Temsilcilerimiz Euroleague'de kaybettiler

Temsilcilerimiz Euroleague'de kaybettiler

   Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Euroleague'de haftayı mağlubiyetlerle kapattı.Euroleague’in 14. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes deplasmanda, Fenerbahçe Beko ise sahasında oynadıkları maçlarda rakiplerine yenildi.

   Rusya’da lider CSKA Moskova karşısına çıkan Anadolu Efes, rakibine 100-65 yenildi. CSKA böylece 11. galibiyetine imza atarken, Anadolu Efes, 7. mağlubiyetini aldı.

 CSKA Moskova: James 11, Hilliard 16, Shengelia 8, Milutinov 12, Kurbanov, Khomenko 4, Ukhov 8, Antonov 7, Strelnieks 5, Voigtmann 7, Clyburn 22, Lopatin 

Anadolu Efes: Larkin 4, Singleton 5, Pleiss 2, Micic 14, Anderson 4, Beaubois 10, Doğuş Balbay, Erten Gazi 3, Sertaç Şanlı, Moerman 3, Dunston 13, Krunoslav 7

1. Periyot: 20-13

Devre: 47-34

3. Periyot: 74-49

Beş faulle çıkan: 38.51 Shengelia (CSKA Moskova)

   Ülker Salonu’nda İtalyan temsilcisi Olimpia Milano’yu konuk eden Fenerbahçe Beko da, parkeden 79-71 mağlup ayrıldı. Olimpia Milano böylece 8. galibiyetini alırken, Fenerbahçe Beko 9. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko: De Colo 12, Pierre 14, Barthel 13, Ahmet Düverioğlu 6, Ulanovas 3, Westermann 10, Brown 4, Melih Mahmutoğlu 4, Hamilton 3, Biberovic, Eddie, Ali Muhammed

AX Armani Exchange Milan: Punter 13, Leday 15, Micov 7, Tarczewski 5, Delaney 7, Datome 10, Shields 10, Hines 6, Rodriguez 4, Brooks 2, Moraschini

1. Periyot: 25-26

Devre: 35-44

3. Periyot: 48-68

Beş faulle çıkan: 37.44 Hamilton (Fenerbahçe Beko)

Son Güncelleme: 16.12.2020 22:49
Anahtar Kelimeler:
EuroleagueFenerbahçe BEKOAnadolu Efes
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