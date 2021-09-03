Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Teşekkürler Filenin Sultanları  

 Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında son şampiyon Sırbistan'a 3-1 yenilerek finali kaçırdı.

03 Eylül 2021 Cuma 19:56
Teşekkürler Filenin Sultanları  

Teşekkürler Filenin Sultanları  

   Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında son şampiyon Sırbistan'a 3-1 yenilerek final şansını kaçırdı.. 'Filenin Sultanları', finale yükselemese de Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansla alkış aldı.2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan’a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefleyen Filenin Sultamları iyi başladıkları maçtan yenik ayrıldılar.Çekişmeli geçen ilk seti 34-32 kazanan Filenin Sultanları, ikinci seti 28-26 kaybettiler.3. sette de başabaş geçen mücadeleden 25-23 yenik ayrılan Filenin Sultanları 4. sette oyundan iyice moralman düştüler ve bu seti de 13-25 kaybederek final yolunda elendiler.

      Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın 3.lük maçına çıkacak.

SETLER;

1. SET:TÜRKİYE - Sırbistan 34-32 

2. SET:TÜRKİYE - Sırbistan 26-28

3 SET:TÜRKİYE - Sırbistan 23-25

4. SET:TÜRKİYE - Sırbistan 13-25

Son Güncelleme: 03.09.2021 21:54
Anahtar Kelimeler:
Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı2021 Avrupa Şampiyonası Yarı Final MaçıSırbistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Galatasaray UEFA Avrupa kadrosu belli oldu
Galatasaray UEFA Avrupa kadrosu belli oldu
Fenerbahçe UEFA Avrupa kadrosunu açıkladı
Fenerbahçe UEFA Avrupa kadrosunu açıkladı
Filenin Efeleri 2'de 2 yaptılar
Filenin Efeleri 2'de 2 yaptılar
Filenin Efeleri ilk maçında Rusya'yı yendi
Filenin Efeleri ilk maçında Rusya'yı yendi
Barcelona'nın yıldızı Beşiktaş'ta
Barcelona'nın yıldızı Beşiktaş'ta
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor
Türkiye 2 - Karadağ 2
Türkiye 2 - Karadağ 2
Filenin Sultanları yarı finalde
Filenin Sultanları yarı finalde
Fenerbahçe'den flaş transfer
Fenerbahçe'den flaş transfer

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim