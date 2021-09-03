Teşekkürler Filenin Sultanları

Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında son şampiyon Sırbistan'a 3-1 yenilerek final şansını kaçırdı.. 'Filenin Sultanları', finale yükselemese de Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansla alkış aldı.2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan’a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefleyen Filenin Sultamları iyi başladıkları maçtan yenik ayrıldılar.Çekişmeli geçen ilk seti 34-32 kazanan Filenin Sultanları, ikinci seti 28-26 kaybettiler.3. sette de başabaş geçen mücadeleden 25-23 yenik ayrılan Filenin Sultanları 4. sette oyundan iyice moralman düştüler ve bu seti de 13-25 kaybederek final yolunda elendiler.

Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın 3.lük maçına çıkacak.

SETLER;

TÜRKİYE - Sırbistan 34-32

2. SET:TÜRKİYE - Sırbistan 26-28

3 SET:TÜRKİYE - Sırbistan 23-25

4. SET:TÜRKİYE - Sırbistan 13-25