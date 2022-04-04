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TFF Başkanı Özdemir istifa etti

 TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı Nihat Özdemir istifa etti.

04 Nisan 2022 Pazartesi 17:10
TFF Başkanı Özdemir istifa etti

TFF Başkanı Özdemir istifa etti

   TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı Nihat Özdemir istifa etti.Bugün Riva'da toplanan TFF Yönetim Kurulunda TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı.Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi. 

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamayla Nihat Özdemir'in istifası resmileşti. TFF'den yapılan açıklama şöyleİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir.

Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir.

Nihat Özdemir dönemi

   1 Haziran 2019 tarihinde TFF Başkanı olan Nihat Özdemir, yaklaşık 3 yıldır bu önemli görevi yürüttü.A Milli Futbol Takımımız bu dönemde Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı. Fransa gibi bir devin de bulunduğu grupta önemli sonuçlara imza atarak başarılı olan Milliler, turnuvada ise büyük hayal kırıklığı yarattı. A Milli Takım ; İtalya, Galler ve İsviçre'li grubu puansız son sırada tamamladı. 2022 Dünya Kupası'na katılım da zora girince, Şenol Güneş ile yollar ayrıldı, Alman Stefan Kuntz göreve getirildi. Kuntz yönetiminde grubu Hollanda'nın ardında 2. sırada tamamlayıp Play-Off oynama hakkı kazanan Milliler, Portekiz ile eşleşti. Portekiz maçındaki yenilgi ile de Dünya Kupası hayalleri bir sonraki turnuvaya kaldı.

    2019/20 sezonunda küme düşen takımlar, pandemi nedeniyle TFF'ye talepte bulundu. Sonuç olarak, uzun süre 18 takımla oynanan Süper Lig , 2020/21 sezonunda küme düşmenin kaldırılmasıyla 21 takımla oynandı. 2021/22 sezonunda ise 20 takımla mücadele ediliyor.

   Bir değişik olmazsa, TFF'nin aldığı karara göre takımlar 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcuyu kadrosuna katabilecek. Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 yabancı futbolcuyu aynı anda sahaya sürülebilecek.

    TFF'nin en çok eleştiri aldığı konulardan biri de yayın ihalesi oldu. Yayıncı kuruluş Bein Sports ile yaşanan sıkıntılar, kulüpleri zorladı. Gelinen noktada yeni yayın ihalesi sonuçlandırılamadı. Bir önceki ihaleye göre verilen teklifler kulüpleri tatmin etmedi.

Son Güncelleme: 04.04.2022 17:19
Anahtar Kelimeler:
Nihat ÖzdemirTFF (Türkiye Futbol Federasyonu)
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