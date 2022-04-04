TFF'de bir istifa daha

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, TFF MHK Eğitim Danışmanlığı görevinden ayrıldı. Jaap Uilenberg, yaptığı yazılı açıklamada "Bugünden itibaren bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu ile işbirliğimi sonlandırıyorum" dedi.

Jaap Uilenberg'in yazılı olarak sunduğu istifa mektubunda,ifadelerine yer verdi.Uilenberg, 8 Mart tarihinde 13 hakemin maç yönetemeyeceği yönünde açıklanan kararın ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya kararı desteklemeyeceğini söylediğini dile getirerek,ifadelerini kullandı.Tahkim Kurulu'nun hakemlerin itirazını kabul ederek kararın yürütülmesini durdurmasına sevindiğini aktaran Uilenberg,diye konuştu.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu ile işbirliğini noktaladığını aktaran Uilenberg, "Ben bu Merkez Hakem Kuruluna ve bu Merkez Hakem Kurulu Başkanına güvenemem ve destekleyemem. Çalışma yöntemleri adil ve dürüst değil ve tüm hakemler için çok tehlikeli, liste içinde kalmış hakemler de dâhil. Devam ederlerse, daha fazla zarar verebilirler. Bugünden itibaren bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu ile işbirliğimi sonlandırıyorum" dedi.



Çalıştığı hakemlere iyi dileklerini ileten Uilenberg, "TFF'ye herşeyin en iyisini diliyorum, 2010 yılından beri, 3 sene ara verdim, TFF'ye geçirdiğim bu harika zaman için teşekkür ederim. Türkiye benim 'İkinci Vatanım' oldu, çok iyi insanlarla çalıştım ve harika misafirperverlik gördüm. Sevgili hakemler, sizlerle bu kadar uzun süre çalışmak benim için gurur oldu. Sizlere her şeyin en iyisini diliyorum, sağlıkla kalın, ailenizle beraber iyi bir gelecek dilerim. En iyi dileklerimle" açıklamasını yaptı.

(Fanatik)