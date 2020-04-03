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TFF'den Lig maçları ile ilgili önemli açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, Lig maçlarının başlama tarihi ile ilgili çok önemli açıklamada bulundu.

03 Nisan 2020 Cuma 11:54
TFF'den Lig maçları ile ilgili önemli açıklama

TFF'den Lig maçları ile ilgili önemli açıklama

   Türkiye Futbol Federasyonu, Lig maçlarının başlama tarihi ile ilgili çok önemli açıklamada bulundu.TFF, UEFA ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan toplantılar hakkında da detay verirken, Haziran ayının başında futbol maçlarının başlayabileceğini işaret etti.

Federasyonun resmi siteden yaptığı açıklama şu şekilde;

“Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı”nın ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin sportif tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 19 Mart’ta yapılan toplantıda liglerin ertelenmesi kararı alınmıştır.

Federasyonumuz tarafından o tarihten bu yana koronavirüs ile ilgili oluşan şartlar gözlemlenmekte olup, gelişmeler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve UEFA ile koordineli bir şekilde değerlendirilmektedir.

Önceliğimiz daima sporcularımız, futbola hizmet eden tüm bireylerimiz ve taraftarlarımızın sağlığıdır.

Bu nedenle tüm çabamız, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonunda, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda insan hayatı önceliğinden taviz vermeden, UEFA ile de ortak hareket ederek liglerimizde 2019-2020 sezonunun sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak içindir.

Nitekim UEFA’nın 55 üye ülke Federasyonu ile 1 Nisan Çarşamba günü video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıdaki tavsiyesi ve beklentisi de bu yöndedir. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli ve Avrupa Ligler Birliği Başkanı Lars-Christer Olsson imzalı dün gece tüm paydaşlar ile paylaşılan ortak mektupta da ne kadar gecikme olursa olsun sezonun tamamlanmasının önemi ve önceliğinin altı çizilmiştir.

Ayrıca kulüplerin oyuncuları ve diğer sözleşmeleriyle ilgili UEFA’yla temasta olunup konu hakkında UEFA’nın oluşturduğu çalışma gruplarının tavsiyeleri de dikkate alınacaktır.

Bu kapsamda liglerle ilgili süreç; devletimizin kararları, Bilim Kurulu’nun tavsiye raporları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonuyla UEFA’nın da görüşleri doğrultusunda Mayıs ayının ilk haftasında TFF Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecektir.

Bu durumda takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken Haziran ayı başında oynanabilecektir. Federasyonumuzun gelişmelere göre yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryosu, planı ve programı da hazırdır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu”

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Türkiye Futbol Federasyonu
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