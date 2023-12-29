TFF, Dışişleri Bakanlığı ve Suudi Arabistana tepki yağıyor





Türk Dışileri Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapamadığını Fenerbahçe ve Galatasaray Başkanları yaptı. İçişlerimize karışan Suud paçozlara haddini bildiren iki takım ve bir avuç taraftan sabaha karşı dönüyor. Bu arada Suud polisinin Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının soyunma odalarına girerek Atatürk poster ve görseli aradığı ortaya çıktı. Bu arada yüzlerce futbol kulübünden, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye destek mesajları geldi. Ünlü futbolcu Gökhan Zan'da her iki takımla gurur duyduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan, katıldığı canlı yayında Riyad'da yaşananları anlatırken, rezalete Türkiye Futbol Federasyonu'nun günlerdir geçiştirmeye çalıştığını söyledi. Aslan canlı yayında Ankara'dan Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile AK Partili bazı kişilerin takımları baskı altına alarak 'Durumu idare edin' sahaya çıkmalarını istediğini söyledi.

İBB'DEN FENERBAHÇE VE GALATASARAY TAKIMI İÇİN ÖZEL SEFER

Türkiye'nin gururuyla oynamaya kalkan Suudi Arabistan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na tepkiler devam ederken, Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için İBB özel sefer düzenliyor.

Tüm İstanbullulara duyurumuzdur:



Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için;



M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve

M7… — Metro İstanbul (@metroistanbul) December 29, 2023

İLK TEPKİ ALİ KOÇ'TAN GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2023 Turkcell Süper Kupa maçının iptali sonrası kısa bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Riyad'da oynanması planlanan ancak Suudi Arabistanlı yetkililerin skandal kararları nedeniyle iptal olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı sonrası açıklama yaptı.

Ali Koç, "Atatürk yoksa Türkiye de yok! Biz de yokuz, maç da yok!" sözüyle kısa yorumunu paylaştı.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının öncesinde yaşanan Atatürk pankartı krizinin ardından takımlar sahaya çıkmadı ve karşılaşma iptal edildi.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

Suudi yetkililer, Süper Kupa maçı öncesi Atatürk posterine, 'Yurta Sulh, Cihanda Sulh' pankartına ve Atatürk tişörtlerine izin vermediler.

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VE MAÇ İPTAL EDİLDİ

Kararın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayacağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi.

Yapılan toplantının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmaya çıkmama kararı aldı. İki takım arasında oynanacak mücadele iptal edildi.

İki takım futbolcularının da gece geç saatlerde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.



Mehmet Demirkol sinirden kendinden geçti: 'Sana bu yetkiyi kim verdi lan! Kimsiniz oğlum siz!'

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının öncesinde yaşanan 'Atatürk' krizinin ardından takımlar sahaya çıkmadı ve karşılaşma iptal edildi. Spor yazarı Mehmet Demirkol, Suudi Arabistan'ın kararına tepki gösterdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

Kararın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayacağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi.

Kapımız Açık!



Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz. pic.twitter.com/N9nt8ondm1 — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 29, 2023

Yapılan toplantının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmaya çıkmama kararı aldı. İki takım arasında oynanacak mücadele iptal edildi.

Kapımız Açık!



Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz. pic.twitter.com/N9nt8ondm1 — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 29, 2023



Beşiktaş'tan Süper Kupa karşılaşması için davet: 'Kapımız açık'

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinde yaşanan skandallar sürerken Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, Suudi Arabistan yetkililerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yaptıkları saygısızlık nedeniyle iptal edildi.

Süper Lig ekibi Beşiktaş ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Süper Kupa karşılaşmasının siyah-beyazlı ekibin sahasında oynanması için davet etti.

MEHMET DEMİRKOL'DAN TEPKİ!

Suudi Arabistan'ın aldığı karara spor yazarı Mehmet Demirkol tepki gösterdi.

Mehmet Demirkol, Socrates Dergi'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz 100 yıl önce kararımızı vermiş bir ülkeyiz. Sen benim adıma, benim ulusum adına Suud ile Atatürk pazarlığı yapıyorsun. Bu kadar ilkesizlik olur mu? Ülkenin kurucusu tartışılır mı? Kim verdi sana bu yetkiyi? Kimsiniz siz? Nasıl yapabilirsin bunu? Ne hakla?"