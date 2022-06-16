TFF yeni başkanı Mehmet Büyükekşi’den ‘istifa’ talebi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı Mehmet Büyükekşi, başkanlık seçimi sona erdikten sonra tüm kurulların istifasını istedi.Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Mehmet Büyükekşi seçildi. Tarihte ilk kez bir kadın yönetici TFF yönetimine yazıldı. Servet Yardımcı 14 yıl sonra veda etti.Yapılan oylamanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, TFF’nin yeni başkanı oldu. Mehmet Büyükekşi, 209 oyun 158’ini aldı.
Genel Kurul’a TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig ve 1. lig, 2. lig ve 3. lig başkanlarının birçoğu katılırken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi. Hatırlanacağı üzere Ali Koç daha önce Mehmet Büyükekşi’ye destek vermeyeceğini açıklamıştı.
TFF Başkanlığına seçilen Büyükekşi, teşekkür konuşması yaparak, “Adaylık sürecimin başından itibaren güven, adalet ve şeffaflık ilkeleri prensibiyle yola çıktığımı belirtmiştim. Sizler de bugün bu prensiplere inandığınızı şahsım ve yönetim kuruluma güvendiğinizi oylarınızla ortaya koyunuz. Ve birlikte başarının yolunu açtınız. Siz de göreceksiniz, bir sene sonra burada çok daha farklı şeyler konuşacağız. Ben de Allah’tan başkasından zaten korkmuyorum. Bir aydan beri bunu çok iyi bir şekilde gördünüz. Baskılara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Biz doğrusunu yapacağız. Eğer doğru yaparsak çok farklı şeyler olacağını siz de göreceksiniz. Ben hep söyledim. Biz bu yolda birlikte yürümeye kararlıyız. Allah’ın izniyle Türk futbolunu arzulanan ve hak ettiği noktalara hep birlikte getireceğiz” dedi.
TÜM KURULLARIN İSTİFASINI TALEP EDİYORUM
Mehmer Büyükekşi, bundan sonraki dönemde de özellikle her zamankinden çok farklı bir yönetim kurulu listesi oluşturduğunu söyleyerek, “Her bölgeye hitap eden, bir yönetim kurulumuz var. Onlarla birlikte inşallah çok güzel işlerin altında imza atacağız. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmakta olan takip, disiplin, temsilciler, etik kurulları gibi tüm kurulların istifasını talep ediyorum. Biz bundan sonra bu yola çıkarken bembeyaz yeni bir sayfa açarak bu yolda ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı
Mehmet Büyükekşi'nin listesinde şu isimler yer aldı:
Yönetim Kurulu (Asıl)
Yalçın Orhan
Nüket Küçükel Ezberci
Murat Aksu
Yusuf Günay
İdil Karademirlidağ Suher
Erman Kalkandelen
İbrahim Burkay
Alkın Kalkavan
Ramazan Üçdan
Müslüm Özmen
Hamit Altıntop
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
Yönetim Kurulu (Yedek)
Murat Şahin
Özen Kuzu
Süleyman Kocasert
Habil Yazıcı
Abdullah Altınkum
Sidar Tunca
Alparslan Baki Ertekin
Cem Gün
İbrahim Gökhan Kasapoğlu
Aladdin Varol
Gökhan Özsavaş
Cengiz Erdem
Şevket Çelik
Denetleme Kurulu Asıl Üyeler:
Ömer Faruk Çelik
Osman Aslan
İsmail Gerçek
Selim Doğan
Ömer Burhanoğlu
Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:
Mehmet Ali Kaynar
Enes Malik Ay
Mert Erer
İsmail Serdar İplikçioğlu
Burak Alcan