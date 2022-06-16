TFF yeni başkanı Mehmet Büyükekşi’den ‘istifa’ talebi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı Mehmet Büyükekşi, başkanlık seçimi sona erdikten sonra tüm kurulların istifasını istedi.Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Mehmet Büyükekşi seçildi. Tarihte ilk kez bir kadın yönetici TFF yönetimine yazıldı. Servet Yardımcı 14 yıl sonra veda etti.Yapılan oylamanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, TFF’nin yeni başkanı oldu. Mehmet Büyükekşi, 209 oyun 158’ini aldı.

Genel Kurul’a TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig ve 1. lig, 2. lig ve 3. lig başkanlarının birçoğu katılırken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi. Hatırlanacağı üzere Ali Koç daha önce Mehmet Büyükekşi’ye destek vermeyeceğini açıklamıştı.

TFF Başkanlığına seçilen Büyükekşi, teşekkür konuşması yaparak, “Adaylık sürecimin başından itibaren güven, adalet ve şeffaflık ilkeleri prensibiyle yola çıktığımı belirtmiştim. Sizler de bugün bu prensiplere inandığınızı şahsım ve yönetim kuruluma güvendiğinizi oylarınızla ortaya koyunuz. Ve birlikte başarının yolunu açtınız. Siz de göreceksiniz, bir sene sonra burada çok daha farklı şeyler konuşacağız. Ben de Allah’tan başkasından zaten korkmuyorum. Bir aydan beri bunu çok iyi bir şekilde gördünüz. Baskılara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Biz doğrusunu yapacağız. Eğer doğru yaparsak çok farklı şeyler olacağını siz de göreceksiniz. Ben hep söyledim. Biz bu yolda birlikte yürümeye kararlıyız. Allah’ın izniyle Türk futbolunu arzulanan ve hak ettiği noktalara hep birlikte getireceğiz” dedi.

TÜM KURULLARIN İSTİFASINI TALEP EDİYORUM

Mehmer Büyükekşi, bundan sonraki dönemde de özellikle her zamankinden çok farklı bir yönetim kurulu listesi oluşturduğunu söyleyerek, “Her bölgeye hitap eden, bir yönetim kurulumuz var. Onlarla birlikte inşallah çok güzel işlerin altında imza atacağız. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmakta olan takip, disiplin, temsilciler, etik kurulları gibi tüm kurulların istifasını talep ediyorum. Biz bundan sonra bu yola çıkarken bembeyaz yeni bir sayfa açarak bu yolda ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı

Mehmet Büyükekşi'nin listesinde şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu (Asıl)



Yalçın Orhan

Nüket Küçükel Ezberci

Murat Aksu

Yusuf Günay

İdil Karademirlidağ Suher

Erman Kalkandelen

İbrahim Burkay

Alkın Kalkavan

Ramazan Üçdan

Müslüm Özmen

Hamit Altıntop

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can



Yönetim Kurulu (Yedek)



Murat Şahin

Özen Kuzu

Süleyman Kocasert

Habil Yazıcı

Abdullah Altınkum

İbrahim Özbay

Sidar Tunca

Alparslan Baki Ertekin

Cem Gün

İbrahim Gökhan Kasapoğlu

Aladdin Varol

Gökhan Özsavaş

Cengiz Erdem

Şevket Çelik



Denetleme Kurulu Asıl Üyeler:



Ömer Faruk Çelik

Osman Aslan

İsmail Gerçek

Selim Doğan

Ömer Burhanoğlu



Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:



Mehmet Ali Kaynar

Enes Malik Ay

Mert Erer

İsmail Serdar İplikçioğlu

Burak Alcan