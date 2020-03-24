Tokyo Olimpiyat Oyunları bir yıl ertelendi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları Corona virüsü salgını nedeniyle ertelendi.Corona virüsü salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu ertelenirken, son karar Japonya'dan geldi. Tokyo Olimpiyat Oyunları, bir yıl ertelendi.Tüm dünyada hızla yayılan ve spor organizasyonlarını olumsuz etkileyen corona virüsü nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ertelendiği duyuruldu. Olimpiyat Oyunları’nın 2021’de yapılmasının planlandığı belirtildi. Birçok takım ve sporcu, yeterince hazırlanamadıkları için 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na gitmek istemediklerini belirtmişti.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach arasında video sistemi ile yapılan toplantı sonrası taraflar, Olimpiyat Oyunları’nın bir yıl süreyle ertelenmesinde karar kıldı. Shinzo Abe, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Oyunların bir yıl ertelenmesi talebinde bulundum ve Başkan Bach da bunu itirazsız kabul etti” dedi.

Daha önce de yine 2020 yazında yapılması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Copa America turnuvaları da bir yıl süreyle ertelenmişti.

(Sözcü)