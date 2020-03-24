Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Tokyo Olimpiyat Oyunları bir yıl ertelendi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları Corona virüsü salgını nedeniyle ertelendi.

24 Mart 2020 Salı 15:40
Tokyo Olimpiyat Oyunları bir yıl ertelendi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları bir yıl ertelendi.

   Tokyo Olimpiyat Oyunları Corona virüsü salgını nedeniyle ertelendi.Corona virüsü salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu ertelenirken, son karar Japonya'dan geldi. Tokyo Olimpiyat Oyunları, bir yıl ertelendi.Tüm dünyada hızla yayılan ve spor organizasyonlarını olumsuz etkileyen corona virüsü nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ertelendiği duyuruldu. Olimpiyat Oyunları’nın 2021’de yapılmasının planlandığı belirtildi. Birçok takım ve sporcu, yeterince hazırlanamadıkları için 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na gitmek istemediklerini belirtmişti.

  Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach arasında video sistemi ile yapılan toplantı sonrası taraflar, Olimpiyat Oyunları’nın bir yıl süreyle ertelenmesinde karar kıldı. Shinzo Abe, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Oyunların bir yıl ertelenmesi talebinde bulundum ve Başkan Bach da bunu itirazsız kabul etti” dedi.

Daha önce de yine 2020 yazında yapılması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Copa America turnuvaları da bir yıl süreyle ertelenmişti.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Tokyo Olimpiyat Oyunları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş yönetimi, acil olarak koronavirüs testi için hastaneye başvurdu
Beşiktaş yönetimi, acil olarak koronavirüs testi için hastaneye başvurdu
Merve Terim Çetin, “ Allahınızdan bulun”
Merve Terim Çetin, “ Allahınızdan bulun”
Fatih Terim tedavi altında | Hasan Şaş ve Ümit Davala koronavirüs iddiasını yalanladı
Fatih Terim tedavi altında | Hasan Şaş ve Ümit Davala koronavirüs iddiasını yalanladı
Cenk Renda "Yüzde 1 milyon koronayım"
Cenk Renda "Yüzde 1 milyon koronayım"
Fenerbahçe Beko'dan açıklama
Fenerbahçe Beko'dan açıklama
Egzersizlerini evde yap, hareketsiz kalma
Egzersizlerini evde yap, hareketsiz kalma
Fenerbahçe Beko’da corona virüsü şüphesi
Fenerbahçe Beko’da corona virüsü şüphesi
Kulüplerde oyuncu sözleşmesi telaşı
Kulüplerde oyuncu sözleşmesi telaşı
Süper Lig için 3 farklı senaryo var
Süper Lig için 3 farklı senaryo var
UEFA’dan kulüplere müjde
UEFA’dan kulüplere müjde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim